Полиция установила детей, громивших в Благовещенске почтовые ящики

Стражи порядка установили личности детей, которые били по почтовым ящикам в одной из благовещенских многоэтажек. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в МО МВД России «Благовещенский».

Установлены личности четверых несовершеннолетних. Это жители Благовещенска, двое из них 2005 года рождения, один 2003-го, еще один – 2006-го. С детьми и их родителями были проведены профилактические мероприятия. Юных благовещенцев поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Как сообщало Амур.инфо, 9 июля в 14-этажном доме на Игнатьевском шоссе группа детей била руками и ногами по почтовым ящикам. Происходящее сняли на камеру видеонаблюдения. После этого полиция начала проверку.

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Александр Авдеев