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17июля
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сегодня, 15:53 6

Полиция установила детей, громивших в Благовещенске почтовые ящики

Полиция установила детей, громивших в Благовещенске почтовые ящики

Стражи порядка установили личности детей, которые били по почтовым ящикам в одной из благовещенских многоэтажек. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в МО МВД России «Благовещенский».

Установлены личности четверых несовершеннолетних. Это жители Благовещенска, двое из них 2005 года рождения, один 2003-го, еще один – 2006-го. С детьми и их родителями были проведены профилактические мероприятия. Юных благовещенцев поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Как сообщало Амур.инфо, 9 июля в 14-этажном доме на Игнатьевском шоссе группа детей била руками и ногами по почтовым ящикам. Происходящее сняли на камеру видеонаблюдения. После этого полиция начала проверку.

Просмотров всего: 928

#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    орлы, нечего сказать

  • Dodi

    Dodi
    2 часа назад

    Допрыгались.

    Полиции респект.

  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад



    Полиция установила детей, громивших в Благовещенске почтовые ящики



    Громивших?

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Установила куда? На постамент?

  • NataЛка

    NataЛка
    55 минут назад

    SnoopyKiller

    Установила куда? На постамент?



    куда установила детей полиция-тайна того, кто пишет заголовки

  • NataЛка

    NataЛка
    52 минуты назад

    Вицли



    Полиция установила детей, громивших в Благовещенске почтовые ящики



    Громивших?



    громивших....личности детей

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