Астрономы поймали от красного карлика загадочный сигнал

Фото: www.vladtime.ru

Необычный сигнал из космоса поймали астрономы. Он идет от красного карлика Росс 128А, расположенного недалеко от Земли – в созвездии Девы на расстоянии 11 световых лет и в 2,8 тысячи раз тусклее Солнца, сообщает «ФедералПресс». Эти сигналы могут идти от пришельцев.

Сигнал распространяется по всем направлениям и на высоких частотах, что не типично для стандартного радиосигнала звезд. Он структурирован и постоянен, пишет «Популярная механика». Такой сигнал, по мнению ученых, означает, что обнаружен новый класс звездной вспышки. Росс 128 является активной вспыхивающей звездой.

Абель Мендес, директор Лаборатории обитаемости планет в Аресибо, официально заявил, что сигнал может исходить и от инопланетян. «Нам нужно отбросить все другие вероятности, прежде чем переходить к инопланетянам, но пока ничего наверняка сказать нельзя», – сказал он.

Но большинство ученых уверены в том, что исходящие от этой звезды сигналы не имеют ничего общего с инопланетянами и имеют природное происхождение.

Просмотров всего: 77

#космос #наука

распечатать

Нина Гвоздкова