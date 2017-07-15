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Очевидцы: в Приамурье в кювет слетел микроавтобус из Владивостока, есть пострадавшие

Очевидцы: в Приамурье в кювет слетел микроавтобус из Владивостока, есть пострадавшие
Фото: vk.com/svbnews

В соцсетях очевидцы сообщают о серьезном ДТП в Приамурье. По их информации, на федеральной трассе микроавтобус слетел в кювет и перевернулся, его пассажиров выбросило из салона. По меньшей мере двух человек госпитализировали. Люди направлялись из Владивостока в Ростов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» факт ДТП подтвердили. Оно произошло в понедельник, 17 июля, в Свободненском районе. На место выезжала поисково-спасательная группа Свободного. Помощь спасателей не потребовалась.

Другие обстоятельства аварии пока неизвестны. Получить комментарий областного ГИБДД на момент публикации не удалось.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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