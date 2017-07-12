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17июля
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сегодня, 15:17 2

Татьяна Хоруженко отказалась от борьбы за пост мэра Свободного

Татьяна Хоруженко отказалась от борьбы за пост мэра Свободного
Фото: Amurvisit.ru

Единственная женщина, подавшая заявку на участие в выборах мэра Свободного – Татьяна Хоруженко – отказалась от участия в предвыборной борьбе. Татьяна Петровна – претендент-самовыдвиженец – в понедельник, 17 июля, сняла свою кандидатуру на основании личного заявления. Заявку на избирком она подала днем ранее, 16 июля.

Таким образом, в борьбу за пост мэра Свободного пока готовятся вступить пять претендентов-мужчин: самовыдвиженец Виталий Зылёв, коммунист Юрий Бойко, либерал-демократ Анатолий Осипов, справедливоросс Сергей Кушнарев и единоросс Юрий Романов.

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#выборы #мэрия #Свободный

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    25 минут назад

    Первый пошел! Как предсказуемо все

  • СаняCh

    СаняCh
    23 минуты назад

    А всё потому что АИ неверно указал фамилию в статье. Обида

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