ВЦИОМ: россияне больше всего боятся взлета цен и военных конфликтов

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметил рост уровня напряженности на «карте страхов» с начала года и пришел к выводу, что главными страхами россиян стали военный конфликт и рост цен. Об этом пишет РИА Новости.

Большинство показателей, по оценке социологов, «заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности».

«Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими беспокойство. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 пунктов», — говорится в материалах исследования.

На третьем месте рейтинга – проблемы со здоровьем и трудности при получении медпомощи. Значение этого индекса выросло с нулевой отметки в начале года до 8 пунктов в июне.

Беспокойство россиян относительно внутренних беспорядков и конфликтов заметно выросло в апреле (с —5 в январе до 6 пунктов), но в июне показатель снизился до 1 пункта. Аналогичный тренд социологи отметили и в отношении уровня страха перед разгулом преступности: в апреле был зафиксирован максимум в текущем году (7 пунктов против 1 пункта в январе), а в июне значение индекса составило 3 пункта.

«Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и тому подобным, по оценкам россиян, выросли: с —11 пунктов в январе до —3 пунктов в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с —24 до —18 пунктов. Однако данные показатели по-прежнему находятся в области отрицательных значений», — отмечено в исследовании.

Проблемы в семье традиционно занимают последнюю строчку в рейтинге страхов. Их россияне опасаются меньше всего: показатель индекса в июне составил —47 пунктов, что ниже результатов 2015 и 2016 годов, уточнили социологи.

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб пояснил, что наметившаяся ранее тенденция к обострению социальных страхов в июне закрепилась, главными факторами обеспокоенности при этом остаются дороговизна жизни и международная напряженность.

Опрос проводился 22-27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5 %. Рассчитанный социологами на основе полученных данных «индекс страхов» показывает, каких проблем россияне опасаются больше всего. Этот показатель может колебаться в пределах от —100 до 100 пунктов — чем выше значение, тем более вероятным кажется возникновение проблемы.

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#жизнь #здоровье #цены

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Нина Гвоздкова