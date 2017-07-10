В России изменили Правила дорожного движения

В России утверждены изменения в Правила дорожного движения. Они направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, а также маршрутных транспортных средств. Постановление об изменениях в ПДД подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Так, введены новые дорожные знаки особых предписаний: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства». Все они созданы в целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных (загрязняющих) веществ.

Чтобы обозначить места зарядки электромобилей и обеспечить возможность их парковки, введены новые термины – «электромобиль», «гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки.

Для обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта.

Термины «разделительная полоса» и «островок безопасности» в настоящее время предусматривают их использование при разделении проезжей части, говорится в справке к документу. В связи с этим возникают затруднения при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей. Внесенными изменениями в определение этих терминов включено словосочетание «трамвайные пути».

Кроме того, теперь разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

Предполагается, что изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ.

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Галя Ефимова