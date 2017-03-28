В Тынде появился первый уличный шкаф-книгообменник

Фото: vk.com

В Тынде начал работать уличный книгообмен. Первый книжный шкаф установили инициаторы идеи Андрей Трещук и Александр Батрименко совместно с городским дворцом культуры «Русь». Они надеются, что в будущем найдут средства на установку полноценной вращающейся книжной тумбы с подсветкой, сообщает газета «БАМ».

Первый уличный книгообменник установлен у фасада здания ГДК «Русь». Шкаф находится в обзоре камер видеонаблюдения, которые установлены во Дворце. Это, по замыслу авторов проекта, убережет шкаф от вандалов.

Кстати, идея книгообмена в Тынде была по-своему реализована раньше. Полки с книгами можно встретить в некоторых домах, которые обслуживает управляющая компания «Наш дом». Стол с книгами установлен и на первом этаже здания администрации Тындинского района.

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#жизнь #Тында

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Василий Кленин