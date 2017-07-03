Осы облюбовали для гнезда трусы отдыхающих в Приморье (видео)

Фото: Dez-express.ru

Атаке ос подверглась группа отдыхающих в поселке Ливадия Приморского края, пишет ИА PrimaMedia. Насекомые облюбовали чьи-то трусы, желая построить на них улей.

По сообщениям подписчиков группы dps_control, где опубликовано видео, это произошло на базе «Рифовая». Насекомые налетели неожиданно и атаковали постояльцев сразу в нескольких домиках.

Справиться с ними помогли только сотрудники МЧС. «Вызов поступили в Находкинскую городскую службу спасения. На вызов приехало три сотрудника. Следов улья обнаружено не было. Вероятно, что рой был просто залетный. Он осел на бельевых веревках и досаждал отдыхающим. Спасатели опрыскали их подручными средствами, какими-то жидкостями от насекомых. Осы разлетелись», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Видео: группа dps_control, instagram

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#Дальний Восток #животные #природа #происшествия

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Нина Гвоздкова