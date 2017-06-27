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сегодня, 14:22 0

Косолапого посадили в СИЗО в Спасском районе Приморья

Косолапого посадили в СИЗО в Спасском районе Приморья
Фото: www.dv.kp.ru

Медвежонка, похулиганившего в курятнике жителя приморского села, заключили в СИЗО. Там он отсидел полдня, пишет «Комсомольская правда Владивосток».

В полицию Спасского района обратился житель одного из сел и сообщил о безобразии, творившемся на его подворье. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Они отловили мохнатого «преступника», но клетки для хищника не оказалось. Тогда полицейские привезли зверя в ближайшее отделение полиции и посадили в камеру предварительного заключения.

«Злоумышленник» пробыл в отделении меньше суток. Потом его забрали специалисты центра реабилитации МРОО «Центр «ТИГР».

«Сейчас зверь в удовлетворительном состоянии. Ему больше года, в таком возрасте они уже принимают решения самостоятельно, и в поисках еды он залез на частные угодья ... Если его повадки соответствуют поведению хищника, значит, откормим его и осенью выпустим в дикую природу», – сообщил Виктор Кузьмин, исполнительный директор МРОО «Центр реабилитации и репродукции диких животных «Тигр».

По прикидкам специалистов, пойманному медвежонку чуть больше года. В Центре реабилитации понаблюдают за его повадками. Это необходимо, чтобы определить, жил ли мишка ли в природе или сбежал из какого-нибудь зоосада, ведь всякое бывает.

Сотрудники Центра отметили, что истощавших зверей и раньше находили в сараях, на помойках, но из отделения полиции пока еще никого не приходилось забирать.

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#животные #природа #происшествия

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