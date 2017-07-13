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17июля
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сегодня, 13:42 0

Жертвами ливней в Китае стали около 80 человек (видео)

Жертвами ливней в Китае стали около 80 человек (видео)
Фото: www.vesti.ru

Китайская провинция Цзилинь терпит бедствие. В реках поднялась вода. Существует угроза обвалов и оползней, передает РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. Около 115 тысяч человек перемещены в безопасные районы, 320 тысячам нанесен материальный ущерб.

Для пострадавших организовали пункты временного убежища в школах. Туда доставляют все самое необходимое. Экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.

В некоторых населенных пунктах исчезло электричество, нарушена связь. Дороги размыты и разрушены. Но самая серьезная проблема, по словам местных властей, — дефицит питьевой воды.

Стихия бушует в Китае больше недели. За это время как минимум 80 человек погибли и пропали без вести, пишут «Вести.ру».

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#Китай #природа #происшествия

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