Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:37 1

В Свободненском районе щитомордниками кормят кур

В Свободненском районе щитомордниками кормят кур
Фото: instagram.com/alina.mineeva

Ядовитых змей все чаще встречают жители Свободненского района. При этом амурчане нашли ползучим гадам особое применение – щитомордниками кормят домашних птиц.

Амурчанка Алина Минеева поделилась на своей страничке в Instagram видео, на котором трогает ядовитую змею. Правда, в тот момент змея уже была мертва.

По словам девушки, ядовитые змеи в Свободненском районе встречаются довольно часто. «Обычная ситуация: эту папа раздавил на трассе. Многие убивают их у озера, в траве, во дворах, но подобное здесь привычно», – поделилась Алина Минеева.

По словам амурчанки, убитым гадам нашли особое применение – мясом змей кормят кур. «Им (птицам) это нравится», – уточнила девушка.

В начале июля от укуса змеи пострадал 37-летний житель Сковородина. Амурчанина госпитализировали, а вот змею поймать и идентифицировать не удалось. Судя по следам от укуса, это была крупная особь, сообщало Амур.инфо.

Просмотров всего: 1032

#жизнь #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Жена или теща.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире 2

ВЦИОМ: россияне больше всего боятся взлета цен и военных конфликтов
Культура

В Тынде появился первый уличный шкаф-книгообменник
В России и мире

Осы облюбовали для гнезда трусы отдыхающих в Приморье (видео)
В России и мире

Косолапого посадили в СИЗО в Спасском районе Приморья