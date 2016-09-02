В Свободненском районе щитомордниками кормят кур

Фото: instagram.com/alina.mineeva

Ядовитых змей все чаще встречают жители Свободненского района. При этом амурчане нашли ползучим гадам особое применение – щитомордниками кормят домашних птиц.

Амурчанка Алина Минеева поделилась на своей страничке в Instagram видео, на котором трогает ядовитую змею. Правда, в тот момент змея уже была мертва.

По словам девушки, ядовитые змеи в Свободненском районе встречаются довольно часто. «Обычная ситуация: эту папа раздавил на трассе. Многие убивают их у озера, в траве, во дворах, но подобное здесь привычно», – поделилась Алина Минеева.

По словам амурчанки, убитым гадам нашли особое применение – мясом змей кормят кур. «Им (птицам) это нравится», – уточнила девушка.

В начале июля от укуса змеи пострадал 37-летний житель Сковородина. Амурчанина госпитализировали, а вот змею поймать и идентифицировать не удалось. Судя по следам от укуса, это была крупная особь, сообщало Амур.инфо.

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#жизнь #природа

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Галя Ефимова