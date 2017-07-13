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Усиление ветра и дожди: прогноз погоды в Амурской области на 18 июля

Усиление ветра и дожди: прогноз погоды в Амурской области на 18 июля
Фото: WomanAdvice.ru

В Амурской области 18 июля будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут слабые и умеренные дожди, а также грозы. В отдельных районах ожидаются ливни. Термометры покажут 23…28 градусов выше нуля, местами в дожде – плюс 15…20 градусов.

В северных районах будет дуть западный, северо-западный ветер, в южных – юго-западный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Местами порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду, в отдельных районах при грозе будет усиление до 22 метров в секунду.

В Благовещенске также будет облачно с прояснениями, временами возможен дождь. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 13 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках плюс 24…26 градусов, сообщает Амурский гидрометценр.

17 июля температура воды в Амуре – 26, в Зее – 24 градуса.

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#погода

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