Совершающий заплыв по российским рекам пенсионер покинул Благовещенск

Фото: 28.mchs.gov.ru

Пенсионер Александр Варенков, совершающий заплыв по рекам Амурского бассейна, покинул Благовещенск и продолжил свое путешествие. Сейчас спортсмен плывет по Амуру в направлении села Сагибово Архаринского района.

В Благовещенске мужчина зарегистрировался как единственный участник туристической группы, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, Александр Варенков – житель Ангарска. Он проводит рекордный заплыв по рекам Амурского бассейна, чтобы доказать: люди с ограниченными возможностями способны на многое. 67-летний мужчина является инвалидом 2-й группы, он спортсмен со стажем.

Александру Владимировичу предстоит вплавь по рекам добраться до Тихого океана, преодолев 4 200 километров. В районе Амурской области пограничники попросили его получить пропуск для продолжения своего путешествия. Для этого он побывал в Благовещенске.

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Александр Авдеев