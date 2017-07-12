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сегодня, 13:05 8

Рекламу на ТВ депутаты Госдумы хотят запретить по воскресеньям

Рекламу на ТВ депутаты Госдумы хотят запретить по воскресеньям
Фото: ria.ru

17 июля в Госдуму внесут законопроект, запрещающий прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье с 6.00 до 24.00, сообщает РИА Новости. Инициативу народные избранники объясняют желанием дать россиянам отдохнуть.

«В выходные люди должны отдыхать. В том числе – иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают», – рассказали авторы законопроекта.

Еще один довод – в выходные телевизор чаще, чем в будни, смотрят дети, а не всегда хорошая реклама может плохо влиять на несформировавшееся сознание ребенка. Также в поддержку своей идеи авторы приводят данные опроса фонда «Общественное мнение», который показал, что 82 % граждан считают, что реклама на телевидении занимает слишком много времени.

Просмотров всего: 273

#российская власть #СМИ

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Комментарии
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  • Sypha

    Sypha
    2 часа назад

    Лучше бы убрали передачи про проблемы Украины. Честно - задрали, слов нет. И всех "экспертов" с ведущими выслать куда-нибудь подальше. Вся эта шайка почище рекламы мозги засир-ет.

  • Дартц

    Дартц
    2 часа назад

    Sypha

    Лучше бы убрали передачи про проблемы Украины. Честно - задрали, слов нет. И всех "экспертов" с ведущими выслать куда-нибудь подальше. Вся эта шайка почище рекламы мозги засир-ет.



    Чтоб вы на проблемы Путина внимание обратили. Такого не будет.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Sypha

    Лучше бы убрали передачи про проблемы Украины. Честно - задрали, слов нет. И всех "экспертов" с ведущими выслать куда-нибудь подальше. Вся эта шайка почище рекламы мозги засир-ет.



    Кто вас принуждает смотреть? Переключитесь на другой канал. А реклама, чесслово задрала уже.Она везде.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Других важных дел, вообще нет.. нет ни нищих, не безработных, ни Проблем в экономики.. реклама по воскресеньям всему виной...))

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    «ЛДПР много тратит на наружную рекламу и рекламу в электронных СМИ. Партия ведет постоянно рекламную кампанию по стране», — объясняет политолог Игнатов.

    По ТВ им не нужна, вот и разпетушились

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Больше всех денег на рекламу потратила ЛДПР — 528 млн руб. Около 64 млн руб. пошли на организацию вещания через СМИ.

    РБК

  • просто Григорий

    просто Григорий
    1 час назад

    То запретить алкашку продавать по выходным, то рекламу по воскресеньям запретить... Крутите тогда уж по всем каналам репортажи про царя Вову П. какой он у нас самый самый

  • Алекс К

    Алекс К
    33 минуты назад

    они и крутят. Россия канал

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