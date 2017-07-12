Рекламу на ТВ депутаты Госдумы хотят запретить по воскресеньям

Фото: ria.ru

17 июля в Госдуму внесут законопроект, запрещающий прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье с 6.00 до 24.00, сообщает РИА Новости. Инициативу народные избранники объясняют желанием дать россиянам отдохнуть.

«В выходные люди должны отдыхать. В том числе – иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают», – рассказали авторы законопроекта.

Еще один довод – в выходные телевизор чаще, чем в будни, смотрят дети, а не всегда хорошая реклама может плохо влиять на несформировавшееся сознание ребенка. Также в поддержку своей идеи авторы приводят данные опроса фонда «Общественное мнение», который показал, что 82 % граждан считают, что реклама на телевидении занимает слишком много времени.

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#российская власть #СМИ

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Нино Кохреидзе