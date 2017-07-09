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17июля
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сегодня, 12:26 61

Не пить и не готовить – вода из-под крана в Благовещенске не соответствует санитарным нормам

Не пить и не готовить – вода из-под крана в Благовещенске не соответствует санитарным нормам
Фото: chelyabinsk.74.ru

Амурское управление Роспотребнадзора предупреждает благовещенцев о плохом качестве водопроводной воды. Жителям областного центра не рекомендуют пить воду из-под крана и даже не советуют использовать ее для приготовления пищи.

Усиленный лабораторный мониторинг качества питьевого водоснабжения специалисты проводят с 14 июля. Причиной стала установившаяся ранее жара и как следствие – повышение температуры воды в Амуре и водопроводной сети.

По результатам исследований вода не соответствует требованиям санитарных правил по органолептическим показателям. Специалисты отметили нехарактерный запах водопроводной воды. При этом интегральный показатель токсичности, санитарно-химические и микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.

Пока ситуация не нормализуется, специалисты не рекомендуют благовещенцам использовать воду для питьевых целей и приготовления пищи, сообщается на сайте амурского Роспотребнадзора.

С пятницы, 14 июля, в водопроводной воде Благовещенска на время увеличили содержание хлора для дополнительного обеззараживания.

Просмотров всего: 3730

#здоровье

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Комментарии
Показать все (61) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    не вода-отрава

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Пока ситуация не нормализуется, специалисты не рекомендуют благовещенцам использовать воду для питьевых целей и приготовления пищи, сообщается на сайте амурского Роспотребнадзора.

    Интересуюсь, а что использовать? Пиво?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    А где рекомендует РПН брать воду для питья и приготовления пищи?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    А что так?.. Да ладно? Не может быть?!.. А где хохотуны наши, что тут Труша полоскали направо и налево? Где вЕдроботы?

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    Хмык

    Пока ситуация не нормализуется, специалисты не рекомендуют благовещенцам использовать воду для питьевых целей и приготовления пищи, сообщается на сайте амурского Роспотребнадзора.

    Интересуюсь, а что использовать? Пиво?



    Хмык, ну вы, вроде как бензинчиком пробавляетесь, не?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Да и воняет вода не хлором, а дустом - ДДТ, а его даже разово нельзя вдыхать - на наследственность сильно и необратимо влияет.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Vlad2

    Хмык

    Пока ситуация не нормализуется, специалисты не рекомендуют благовещенцам использовать воду для питьевых целей и приготовления пищи, сообщается на сайте амурского Роспотребнадзора.

    Интересуюсь, а что использовать? Пиво?



    Хмык, ну вы, вроде как бензинчиком пробавляетесь, не?



    Дык... бензинчик дорог. И, боюсь, что картошку в нем не сварить. Вспыхнет



  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    Сергей Труш

    тут Труша полоскали направо и налево?



    Труш, тебя не полоскать надо, а замочить, недельки на две, в этой водичке "питьевой" , гляди и поправишься.

    Кстати, дипутат, а ты бы поднял в вашем дворнянском собрании вопрос о спаивании властью населения Благи концентрированным раствором ДДТ, а?

  • Petta

    Petta
    3 часа назад

    А снижение по тарифу будет?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Petta

    А снижение по тарифу будет?



    Повышение будет. Дуст нонче дорог.



  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    ОбщеГородской перерасчёт за услугу водоснабжения-водоотведения будет?

    Штраф АКС-Водоканал за нарушение норм впаяют?

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    Да спасут нас фильтры!!!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Внучка деда

    Да спасут нас фильтры!!!



    Кого ВАС?.. скажи сколько ОООшек зарегистрировано, чтоб через них проходили суммы на оплату до 100 тысяч рублей чтобы без аукциона, по статье "повышение эффективности работы исполнительной власти", дабы оплачивать таких как ты ботов?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Petta

    А снижение по тарифу будет?



    Сама система НЕ подразумевает снижения тарифов, вся логика её направлена на снижение качества питьевой воды, рост тарифов, банкротство управляющих компаний и организаций водоканала.

  • Майкл28

    Майкл28
    2 часа назад

    В этом городе появится хозяин?одна по набережной ходит, жалуется, что цветы рвут. Второй инстаграм завел. А в домах вонь стоит. Нельзя не помыться, не еду приготовить. А где брать воду и главное, когда это закончиться. Тишина

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    И вообще - что то МЧС своими СМСками об этом не предупредили. Ждут начала какой нить дефтерии?

    А на месте руководства местно Инфекционной больницы КРЯ!!! бы отмечала все случаи поступления человеков с отравлениями и впаивала бы АКС счета за их лечение - чё попусту Медстраха деньги переводить.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Майкл28

    В этом городе появится хозяин?одна по набережной ходит, жалуется, что цветы рвут. Второй инстаграм завел. А в домах вонь стоит. Нельзя не помыться, не еду приготовить. А где брать воду и главное, когда это закончиться. Тишина



    Это закончится, когда всех этих наместников-вахтовиков поганой метлой - в навоз.

  • dance

    dance
    2 часа назад

    Идите в РПН, берите документы (протоколы лабораторных испытаний), подтверждающие несоответствие воды по органолептике. Потом пишите претензию в управляйку и требуйте перерасчета в добровольном порядке.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    dance

    Идите в РПН, берите документы (протоколы лабораторных испытаний), подтверждающие несоответствие воды по органолептике. Потом пишите претензию в управляйку и требуйте перерасчета в добровольном порядке.



    всё понятно, но мне нужна вода, а не перерасчёт

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    dance

    Идите в РПН, берите документы (протоколы лабораторных испытаний), подтверждающие несоответствие воды по органолептике. Потом пишите претензию в управляйку и требуйте перерасчета в добровольном порядке.



    А может эти "лабораторные испытание проще и быстрее провести вашему РПНу , ибо мы знаем как это будет делаться по "многочисленным просьбам трудящихся масс"

  • dance

    dance
    2 часа назад

    Vlad2
    dance

    Идите в РПН, берите документы (протоколы лабораторных испытаний), подтверждающие несоответствие воды по органолептике. Потом пишите претензию в управляйку и требуйте перерасчета в добровольном порядке.



    А может эти "лабораторные испытание проще и быстрее провести вашему РПНу , ибо мы знаем как это будет делаться по "многочисленным просьбам трудящихся масс"


    Он такой же мой, как и ваш, этот РПН.

    А лабораторные испытания уже проведены, как я поняла из статьи. Там же указано, по каким критериям вода не соответствует сан.нормам.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    dance

    Идите в РПН, берите документы (протоколы лабораторных испытаний), подтверждающие несоответствие воды по органолептике. Потом пишите претензию в управляйку и требуйте перерасчета в добровольном порядке.



    А зачем куда то идти?

    при чём тут протоколы испытаний, если собственно уже на водозаборе вода не соответствует по всему городу?

    и главное при чём тут Управляйки, если подачу воды осуществляет Водоканал?

    Что - всему городу перерасчёт сразу не-можно сделать? надо обязательно очереди создать - людей от работы отвлекать?

    ну давайте весь город болт забьёт на работу и пойдёт справки делать - чё за гон. справка есть одна большая и на всех сразу.

  • dance

    dance
    2 часа назад

    КРЯ!!!
    dance

    Идите в РПН, берите документы (протоколы лабораторных испытаний), подтверждающие несоответствие воды по органолептике. Потом пишите претензию в управляйку и требуйте перерасчета в добровольном порядке.



    А зачем куда то идти?

    при чём тут протоколы испытаний, если собственно уже на водозаборе вода не соответствует по всему городу?

    и главное при чём тут Управляйки, если подачу воды осуществляет Водоканал?

    Что - всему городу перерасчёт сразу не-можно сделать? надо обязательно очереди создать - людей от работы отвлекать?

    ну давайте весь город болт забьёт на работу и пойдёт справки делать - чё за гон. справка есть одна большая и на всех сразу.


    Система такая, мил человек. Я тут ни при чём - всего лишь рассказала алгоритм, по которому сама действую, если мне нужен перерасчёт за коммунальные услуги.

    Можно сразу в РПН с жалобой обратиться, пусть они идут в суд и защищают права неопределённого круга лиц..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Ну так а КТО систему создал? Кто её поддерживает? Кому она ВЫГОДНА?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Ну так а КТО систему создал? Кто её поддерживает? Кому она ВЫГОДНА?



    Кому? Кто эти злобные твари, враждебные людям? Кто эти человеконенавистники?

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    dance

    да эт понятно - к вам то претензий не имею.

    прост интересно - кто там у нас главный-преглавный министр ЖКХшный и что он молчит.

    Хотя чё он ждёт то понятно - того. что все как всегда это схавают и как всегда махнут рукой.

  • Ян80

    Ян80
    2 часа назад

    Не пить и не готовить – вода из-под крана в Благовещенске не соответствует санитарным нормам

    Работа идет! Результат виден! Не пылите из окопов!

    "Спасибо" Козлову, что будучи мэром Благовещенска продлил контракт а АКС, которые планомерно гробят ЖКХ города.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Да нормальная там вода. Не устраивает - всегда в продаже 5 литровые бутыли. Покупайте и пользуйтесь, если не устраивает та, что из кранов течет.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Давно уже не пью и не использую в готовке воду из под крана, техническая вода, не более...

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Да нормальная там вода.



    Амурское управление Роспотребнадзора предупреждает благовещенцев о плохом качестве водопроводной воды. Жителям областного центра не рекомендуют пить воду из-под крана и даже не советуют использовать ее для приготовления пищи.

  • Arbuz2009

    Arbuz2009
    1 час назад

    Помыться тоже невозможно. Вонь на всю квартиру. Посуду помыть и то страшно, посуда вонючая. Для чего можно эту гадость использовать?

  • Конрад

    Конрад
    1 час назад



    Давно уже не пью и не использую в готовке воду из под крана, техническая вода, не более...



    Совершенно верно. Был удивлён, что кто-то ещё использует для приготовления пищи воду из-под крана, чудаки.

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    1 час назад

    Правда ее кто то до этого без фильтра пил?

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Конрад



    Давно уже не пью и не использую в готовке воду из под крана, техническая вода, не более...



    Совершенно верно. Был удивлён, что кто-то ещё использует для приготовления пищи воду из-под крана, чудаки.



    Вы можете использовать хоть воду с вершин Альп. Это ваше право.

    Но ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая никто не отменял.

  • просто Григорий

    просто Григорий
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Да нормальная там вода. Не устраивает - всегда в продаже 5 литровые бутыли. Покупайте и пользуйтесь, если не устраивает та, что из кранов течет.



    Нормальная относительно чего? Для кого нормальная?

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    просто Григорий

    Клаус Хайда

    Да нормальная там вода. Не устраивает - всегда в продаже 5 литровые бутыли. Покупайте и пользуйтесь, если не устраивает та, что из кранов течет.



    Нормальная относительно чего? Для кого нормальная?



    Не ну а чо! Свиньи же пьют воду из лужи и "ванны" принимают. Это нормально.

  • просто Григорий

    просто Григорий
    1 час назад

    Ян80

    Не ну а чо! Свиньи же пьют воду из лужи. Это нормально.



    Да и правда, о чем это я?!

  • dance

    dance
    1 час назад

    Дмитрий1

    Сергей Труш

    Ну так а КТО систему создал? Кто её поддерживает? Кому она ВЫГОДНА?



    Кому? Кто эти злобные твари, враждебные людям? Кто эти человеконенавистники?



    Депутаты это. 146% - они.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Ян80

    Клаус Хайда

    Да нормальная там вода.



    Амурское управление Роспотребнадзора предупреждает благовещенцев о плохом качестве водопроводной воды. Жителям областного центра не рекомендуют пить воду из-под крана и даже не советуют использовать ее для приготовления пищи.



    Так о вас позаботились и предупредили, с чего тогда вой?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    просто Григорий

    Клаус Хайда

    Да нормальная там вода. Не устраивает - всегда в продаже 5 литровые бутыли. Покупайте и пользуйтесь, если не устраивает та, что из кранов течет.



    Нормальная относительно чего? Для кого нормальная?



    Для тех, кто воет - нормальная.

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Ян80

    Клаус Хайда

    Да нормальная там вода.



    Амурское управление Роспотребнадзора предупреждает благовещенцев о плохом качестве водопроводной воды. Жителям областного центра не рекомендуют пить воду из-под крана и даже не советуют использовать ее для приготовления пищи.



    Так о вас позаботились и предупредили, с чего тогда вой?



    Обо мне не надо заботиться, я сам о себе позабочусь. Лучше бы о качестве воды позаботились, которая течет с водопровода и за которую население оплачивает немалый тариф.

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    Кажется это заговор Аквофор

  • Водяной

    Водяной
    1 час назад

    А мне Гонжинская 5-ти литровая нравится, на ней и чай кипятим и супец варим)))

  • просто Григорий

    просто Григорий
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Так о вас позаботились и предупредили, с чего тогда вой?



    Ну если бы вода из крана текла бесплатно, то было бы до звезды какого она качества, а так как я плачу за нее (и не только за нее) каждый месяц нехилые деньги, то хотелось бы получать нормальную питьевую воду. По-моему, вполне естественное желание не только с моей стороны, но и со стороны жителей всего города...

  • просто Григорий

    просто Григорий
    1 час назад

    Водяной

    А мне Гонжинская 5-ти литровая нравится, на ней и чай кипятим и супец варим)))



    В белогорье либо у родственников в деревне воду набираю для питья и приготовления. Из крана только для помыться и посуду помыть.

  • Kaisla

    Kaisla
    1 час назад

    Григорий не мойся , а то облезешь!!

  • просто Григорий

    просто Григорий
    1 час назад

    Kaisla

    Григорий не мойся , а то облезешь!!



    Спасибо за заботу.

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Если вода не соответствует качеству, производится перерасчет. Ни разу сама не делала лаб.испытания, но в квитанциях переодически делают перерасчет за некачественные услуги. И вода в квитанциях, не питьевая, а просто - холодная

  • СаняCh

    СаняCh
    56 минут назад

    Petta

    Если вода не соответствует качеству, производится перерасчет. Ни разу сама не делала лаб.испытания, но в квитанциях переодически делают перерасчет за некачественные услуги. И вода в квитанциях, не питьевая, а просто - холодная



    Тебе вон дизайнер говорит что не перерасчитывают значит не перерасчитывают. Это сезонная скидка

  • Ян80

    Ян80
    52 минуты назад

    Petta

    Если вода не соответствует качеству, производится перерасчет. Ни разу сама не делала лаб.испытания, но в квитанциях переодически делают перерасчет за некачественные услуги. И вода в квитанциях, не питьевая, а просто - холодная



    ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая

    1 Область применения

    Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду, производимую и подаваемую централизованными системами питьевого водоснабжения, и устанавливает общие требования к организации и методам контроля качества питьевой воды.

  • Pantera

    Pantera
    40 минут назад

    Только вчера писали,что вода соответствует всем нормам. И в водоканале мне тоже самое сообщили. А теперь все же не соответствует

  • OL

    OL
    34 минуты назад

    когда уже перестанут нас хлором травить??

  • Vlad2

    Vlad2
    31 минута назад

    OL

    когда уже перестанут нас хлором травить??



    похоже вам труба, раз вы уже дуст от хлорки не отличаете

  • Б-29

    Б-29
    26 минут назад

    Да что вы распереживались. Во всех детских садах города детям варят еду используя водопроводную воду. Ещё ни один не отравился. А вы тут такую бучу подняли. Или кто-нибудь видел как водовозка привозит артезианскую воду и добрый самаритянин бутилированную?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    12 минут назад

    Дождались солнца

  • Unicorn

    Unicorn
    9 минут назад

    вода не хлоркой пахнет, а сыростью или плесенью.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    5 минут назад

    Не понимаю всё же - с чего кипишь? Ну не нравится тебе вода из под крана - не пей. Не лей её = платить ничего не нужно будет.

    Кто то слишком много кушать (с)

  • v77

    v77
    4 минуты назад

    Ноги помыл, сильней вонять стали..

  • Lassie

    Lassie
    3 минуты назад

    А посуду мыть как? а душ принять? Кто тут кричит, что вода нормальная, не понимает - какая сейчас льется из крана.

    Наберите воду с болота. И пусть она будет прозрачной, но вонючей. Вот такая течет. Белье постирала с порошком, кондиционером, оно высохло и пахнет этой болотиной.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 минуты назад

    Lassie

    А посуду мыть как? а душ принять? Кто тут кричит, что вода нормальная, не понимает - какая сейчас льется из крана.

    Наберите воду с болота. И пусть она будет прозрачной, но вонючей. Вот такая течет. Белье постирала с порошком, кондиционером, оно высохло и пахнет этой болотиной.



    Пейте воду из скважин. Покупайте. Поставьте фильтры в конце то концов.

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    1 минута назад

    Что то преувеличивают тут. Поменяла цвет немного, запаха нет. Может у вас город другой? На Нагорной вот так всё

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