Не пить и не готовить – вода из-под крана в Благовещенске не соответствует санитарным нормам
Амурское управление Роспотребнадзора предупреждает благовещенцев о плохом качестве водопроводной воды. Жителям областного центра не рекомендуют пить воду из-под крана и даже не советуют использовать ее для приготовления пищи.
Усиленный лабораторный мониторинг качества питьевого водоснабжения специалисты проводят с 14 июля. Причиной стала установившаяся ранее жара и как следствие – повышение температуры воды в Амуре и водопроводной сети.
По результатам исследований вода не соответствует требованиям санитарных правил по органолептическим показателям. Специалисты отметили нехарактерный запах водопроводной воды. При этом интегральный показатель токсичности, санитарно-химические и микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.
Пока ситуация не нормализуется, специалисты не рекомендуют благовещенцам использовать воду для питьевых целей и приготовления пищи, сообщается на сайте амурского Роспотребнадзора.
С пятницы, 14 июля, в водопроводной воде Благовещенска на время увеличили содержание хлора для дополнительного обеззараживания.
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