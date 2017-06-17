В Приамурье из-за приближающегося циклона объявлено штормовое предупреждение

Фото: kuzbassmayak.ru

В Амурской области на 18 и 19 июля объявлено штормовое предупреждение. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, это связано с выходом на территорию региона 18 июля западного циклона.

В большинстве районов области 18 июля ожидаются дожди различной интенсивности, местами сильные. Ливни местами по региону пройдут и 19 июля. В этот день основная зона осадков будет на северо-востоке, востоке Амурской области. В западных районах 19 июля наступит прояснение. Ожидается усиление ветра при грозах. По области скорость шквалов может составить до 17-22 метров в секунду. Температурный фон немного понизится. 18 июля по Приамурью температура воздуха составит +22…+27 градусов.

В Благовещенске, по словам синоптиков, в эти дни очень сильных дождей не ждут. 18 июля днем ожидаются умеренный дождь, грозы; 19-го уже будет без осадков. Порывы ветра 18 июля в областной столице составят до 13 метров в секунду, на следующий день, 19-го, – до 17 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, из-за циклона подразделения ведомства несут службу в режиме повышенной готовности. Ухудшение погодных условий может спровоцировать возникновение ЧС муниципального уровня.

Пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ напоминает амурчанам о правилах поведения во время штормового предупреждения:

– сильный ветер лучше переждать дома. Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить, по возможности защитить ставнями или щитами;

– подготовить автономный запас воды и пищи, медикаментов, приготовить фонарик, свечу, походную плитку, приемник на батарейках;

– убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение;

– если во время сильного ветра вы оказались на улице, то держитесь подальше от легких построек, линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и баннеров;

– если вы едете на машине, то остановитесь, но не покидайте автомобиль. Плотнее закройте его двери и окна.

В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам: 01, 101 – единый телефон пожарных и спасателей для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов; 8 (4162) 200-500 – телефон оперативного дежурного Центра ГЗ и ПБ области.

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#МЧС #погода #природа

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Александр Авдеев