Михаил Корнеев попросил переквалифицировать его уголовное дело

В Благовещенском городском суде бывший гендиректор фирмы «Россия» Михаил Корнеев во второй раз произнес последнее слово. Он уже делал это в апреле этого года, но тогда приговор так не был вынесен, уголовное дело направили на доследование в связи с тем, что и обвинение, и защита заявили новые обстоятельства. 17 июля предприниматель вновь выступил перед судом, заявив, что раскается в содеянном и признает свою вину.

На судебное заседание также пришли дольщики и вкладчики ООО «Россия» – в основном это были люди старшего возраста. «Мы 8 лет ходим уже, скоро на кладбище готовиться надо, а мы все ходим. Сейчас одна надежда только на Козлова. Кожемяко нам обещал, когда банкротство окончится, сделать нам как дольщикам такой же закон, а нас даже потерпевшими не признали. Вытащили деньги из кармана и все – 5 тысяч 350 человек пострадали на сумму 1 миллиард 350 миллионов. Вот мы сейчас эти 5 тысяч человек и ходим сюда», – высказалась вкладчика фирмы «Россия» Людмила Тимошенко.

В своем последнем слове Михаил Корнеев признал свою вину и выразил сожаление, что пострадали люди. «Я осознаю всем сердцем ту боль и страдания, которые были причинены людям, связавшим свои планы с ООО Россия. Я 20 лет отдавал все силы работе этого предприятия, в результате банкротства потерял все – доверие, положение, предприятие, здоровье, а главное не смог выполнить свои обязательства», – добавил Михаил Корнеев.

Также Михаил Корнеев рассказал о достижениях фирмы «Россия» за 20 лет ее существования. «Последние годы в организации работали в среднем три тысячи человек, которые ежемесячно получали белую зарплату. За эти годы силами фирмы Россия было построено без малого 200 тысяч квадратных метров жилья, и что необходимо отметить, цены на эти квартиры всегда были ниже, чем цены на рынке. То есть ООО "Россия" являлась сдерживающим фактором на росте цен. С чем были вынуждены считаться другие участники рынка», – сказал Михаил Корнеев.

Также бывший гендиректор ООО «Россия» напомнил, что фирма начинала строить микрорайон «Солнечный», сообщив, что тогда была запущена новая для Благовещенска технология монолитного строительства домов.

«В рамках расследования данного уголовного дела было отмечено, что у предприятия не было двойной бухгалтерии, не было вывода активов, не было рядом фирм-однодневок, не было преднамеренного банкротства, что не характерно для подобного рода уголовных дел. А также в рамках данного расследования я оказывал всяческую помощь следствию по предоставлению всей необходимой информации и документации. Одной из причин произошедшего нужно считать финансовый кризис 2008 года в нашей стране, когда судьба таких предприятий как "Россия" во многом зависела от участия государства», – высказался Корнеев, после поблагодарив правительство Амурской области за финансовую помощь, оказанную дольщикам.

Обращаясь к судье, предприниматель попросил при назначении приговора учесть тот факт, что он полностью переосмыслил то, что произошло, и пообещал впредь не совершать таких ошибок. Также Корнеев попросил возобновить следствие и переквалифицировать статью со 160 часть 4 (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) на статью 200 примечание 3 (Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости) или на статью 159 примечание 4 (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).

«Данная просьба мотивирована тем, что все, что мной совершено, не носило признаков личного обогащения», – подытожил Корнеев.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», бывшего гендиректора фирмы «Россия» обвиняют в растрате денежных средств и сокрытии имущества от уплаты налогов. В ноябре 2014 года прокуратура передала дело в суд, и судебный процесс идет до сих пор.

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Екатерина PL