В Благовещенске стало известно, кто захватит Железный трон

Фото: vk.com, instagram.com

На экраны всего мира выходит один из самых популярных сериалов – седьмой сезон «Игры престолов». И пока все поклонники гадают, кто же займет в итоге Железный трон Вестероса, в Благовещенске эта тайна уже раскрыта: на него воссядет Дейенерис Бурерожденная. Хотя, возможно, всё дело в том, что в столице Приамурья появился свой Железный трон и давно живет своя Дейенерис.

Две жительницы Благовещенска, две Насти создали фотопроект, который начинает расходиться по Сети: на Железном троне с драконьим яйцом в руках сидит Дейенерис. Анастасия Пряхина здесь выступила в качестве фотографа, а Анастасия Агеева – в роли королевы Таргариенов. По ее словам, к этому она шла уже три года.

«Я косплеер. И, когда меня клинит на каком-то образе, я не оставливаюсь, пока не воплощаю его. Дейенерис мне нравится уже давно. На самом деле, у меня уже есть три платья: серое свадебное, дотракийский костюм и вот голубое», – рассказала Анастасия.

Кроме платьев к образу создаются и другие аксессуары. Недавно, наконец, появилось яйцо дракона. «Если честно, его сделали частично из консервных банок, а конкретно – из-под сайры. Но я считаю, оно выглядит замечательно, к тому же получилось легкое и удобное», – признается косплеер Дейнерис.

Королева Таргаренов Анастасии нравится, потому что она очень эффектная, целеустремленная. В том, что белокурая девушка станет правительницей Вестеросса, амурчанка почти не сомневается. «Серсея уже посидела на троне, у Сансы, мне кажется, другая роль. А Дейенерис заслужила Железный трон. Кроме того, есть у меня тайная фантазия о том, что на трон сядет сын Дейенерис. Он вроде бы погиб, но, возможно, это не так», – поделилась Анастасия своими мыслями.

Между тем, в Благовещенске ситуация с правителем Вестероса становится гораздо более неопределенной, чем в сериале и оригинальной книге. После того, как в столице Приамурья появился свой Железный трон (причем, он по-настоящему железный и весит почти полтонны), его захватили уже десятки и сотни людей. О чем свидетельствуют много численные фотографии в Instagram.

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Василий Кленин