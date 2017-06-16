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17июля
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сегодня, 09:28 0

Владимир Путин ответит на вопросы школьников

Владимир Путин ответит на вопросы школьников
Фото: ria.ru

Президент России Владимир Путин в Сочи ответит на вопросы в школьников из 66 регионов. Встреча состоится в пятницу, 21 июля, в образовательном центре «Сириус», пишет «Коммерсант».

На встрече воспитанники центра смогут задать вопросы президенту лично. Отправить вопрос также можно через официальный аккаунт телеканала в соцсети «ВКонтакте».

15 июня Владимир Путин в 15-й раз провел прямую линию, во время которой ответил на 68 вопросов почти за четыре часа. Президент рассказал о внуках, прокомментировал программу реновации, похвалил президента Украины Петра Порошенко за знание русской классики и спросил у губернатора Ставропольского края о судьбе денег, выделенных для поддержки пострадавших от наводнения семей. 23 июня президент подписал поручения по итогам поступивших на прямую линию обращений.

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#дети #российская власть

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