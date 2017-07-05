Инвестиционный портал Приамурья стал лауреатом конкурса «Рейтинг Рунета»
В пятницу, 14 июля, были объявлены победители всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета». Инвестиционный портал Амурской области стал лауреатом конкурса.
Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, таких высоких результатов инвестиционный портал добился в номинации «Сайт для некоммерческих и государственных организаций». Он вошел в тройку победителей, обойдя 37 конкурентов, среди которых Минстрой РФ, Минвостокразвития, Росреестр и другие.
Победители определялись голосованием экспертного жюри, в которое вошли более 200 человек, ведущих отечественных и зарубежных профессионалов веб- и мобильной разработки, а также представители бизнеса.
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