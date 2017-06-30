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17июля
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сегодня, 11:06 0

Благовещенец заплатит 25 тысяч рублей за то, что разбил нос полицейскому

Благовещенец заплатит 25 тысяч рублей за то, что разбил нос полицейскому
Фото: tmb.news

Благовещенский городской суд рассмотрел дело амурчанина, который применил насилие в отношении представителя власти. Мужчина, разбивший нос полицейскому, заплатит 25 тысяч рублей штрафа.

Инцидент произошел в феврале этого года. Двое нетрезвых благовещенцев в районе улицы Нагорной увидели автомобиль патрульно-постовой службы, в котором находились двое сотрудников и стажер. Подойдя к патрулю, мужчины стали оскорблять полицейских и нецензурно выражаться. Правоохранители попытались пресечь противоправные действия и вышли из автомобиля, чтобы утихомирить пьяных граждан. Однако один из них полез в драку. Пытаясь совладать с дебоширом, полицейский повалил его на землю. Но распалившийся мужчина, лежа на земле, нанес два удара ногой в голову находящемуся около него стражу порядка, «причинив последнему своими действиями физическую боль и ушибы мягких тканей носа».

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Смягчающими обстоятельствами стало то, что подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном, а также его молодой возраст и наличие маленького ребенка, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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