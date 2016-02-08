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Валерий Сикерин: со сменой руководства епархии интерес к Шадринскому собору угас

Валерий Сикерин: со сменой руководства епархии интерес к Шадринскому собору угас

Работа по воссозданию культового исторического здания в Благовещенске замерла. О подготовке, которая длилась годами, о результатах и нынешнем состоянии проекта рассказал архитектор Валерий Сикерин. Материал можно прочитать в новом разделе на Амур.инфо – лонгриды.

Церковь Святой Живоначальной Троицы, в народе больше известная как Шадринский собор, стояла на углу Большой между Ремесленной и Семинарской. Сегодня это улицы Ленина, Чайковского и Политехническая. Торжественно освящен храм был в 1902 году. В Благовещенске он считался лучшим по архитектуре и красоте, но в 1936 году его разрушили вместе со многими другими храмами.

«Шадринский собор он... как будто был и не был в Благовещенске... О нем рассказывают старшие в семьях, а каким он был, почти никто не помнит. Здание, которое признавали красивейшим сооружением Благовещенска, уничтожили в 1936 году. Потом долго на его месте ничего не было, кроме кучи кирпичей и строительного мусора, а местная детвора играла красивыми стеклышками – осколками разбитых витражей. Затем здесь построили кинотеатр, который потом превратился в зоопарк. Потом снесли и его… Поставили православный крест. И точно решили, что надо вернуть городу его гордость – Шадринский собор. Но идут годы…» – рассказывает Валерий Сикерин.

В 90-е в Благовещенске начали обсуждать воссоздание здания. В мире у Шадринского собора несколько храмов-близнецов. Найдены чертежи харбинского храма Святой Софии. На основании этих документов и фотографий архитекторы создали компьютерную модель Шадринского собора. Для строительства культового сооружения выделили место. Но в последние годы никакого движения нет.

«Со сменой руководства епархии интерес к проекту угас. Я его не вижу со стороны нового епархиального управления. А интерес этот нужен – ведь речь идет о воссоздании культового исторического здания», – говорит Валерий Сикерин.

История Шадринского собора и храмов-близнецов, поиск информации о самом красивом храме Благовещенска, модель собора и предложения архитекторов читайте в новом разделе на Амур.инфо. Лонгрид «По следам Шадринского собора» подготовила Эльвира Оверченко.

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#строительство

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Комментарии
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  • Арчи

    Арчи
    59 минут назад

    Ага, надо по церкви на каждый квартал, так ведь мало у нас в городе попов на внедорожниках.

  • Братеев

    Братеев
    36 минут назад

    да зачем так много церквей?

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    Потому и угас, что прожевать освоить переданное=возвращённое трудно. Храм на коллекторе дострой, "особняк" братства доделай, то сё, пятое-десятое. А крузак заправлять тоже чем-то надо. Короче, не щас. Жаль вот кинотеатр/зоопарк снесли. Бомжепарк святости месту недобавляет. Отмаливают слабовато видать.

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