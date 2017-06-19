31 нарушение ПДД на ж/д переездах зафиксировали в Приамурье с начала года

Фото: ptzgovorit.ru

За период с января по июнь 2017 года в Амурской области на железнодорожных переездах было зафиксировано 31 нарушение Правил дорожного движения автомобилистами. Самыми массовыми из них оказались проезды на запрещающий сигнал светофора.

В соседнем с Приамурьем Забайкальском крае нарушений ПДД на ж/д переездах за тот же период было значительно больше. Как сообщает пресс-служба ЗабЖД, в этом регионе их было зафиксировано 118.

В общей сложности с января по июнь 2017 года на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги было зарегистрировано 149 нарушений ПДД водителями.

Для обеспечения безопасности движения поездов на ЗабЖД проводится комплекс мероприятий. Так, с начала года сотрудниками дороги совместно с инспекторами региональных подразделений ГИБДД на железнодорожных переездах проведено 112 рейдов, в входе которых выявлено 20 нарушителей ПДД, привлечены к административной ответственности 7 нарушителей.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в селе Возжаевка Белогорского района Приамурья автолюбители сняли на видео массовые нарушения ПДД. Сразу несколько машин пересекли железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев