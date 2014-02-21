Любовь леопардов впервые попала в кадр фотоловушки

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Сделаны фотографии, на которых запечатлены любовные игры леопардов «Земле леопарда». Такие снимки получены впервые. Об этом сообщает ИА «Дейта.ру» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

Процесс спаривания пятнистых хищников ученые сняли впервые в истории наблюдений за ними в дикой природе. Уникальные кадры говорят о том, что популяция самой редкой крупной кошки планеты продолжает расти.

По-настоящему ценные кадры были сделаны в северных лесах национального парка. За любовными играми застали леопарда под номером Leo 64M и его неизвестную спутницу. Leo 64M около трех лет, и, вероятно, это его первая пара. Именно в таком возрасте пятнистые кошки достигают половой зрелости. Не исключено, что молодой леопард увел «девчонку» прямо из-под носа взрослых и опытных самцов.

На снимке видно, что краснокнижные животные полностью поглощены друг другом и не обращают внимания на фотоловушку. Интересно, что кадры близости сделаны еще в начале весны. Поэтому на фотоснимках запечатлены настоящие мартовские леопарды. Хотя размножаться эти кошки могут в любое время года, но самка соглашается на свидание лишь раз в два-три года.

Их встреча длится около пяти дней и носит вполне практический характер. После короткой супружеской жизни влюбленные резко теряют друг к другу интерес. Самка ходит беременной около 90 дней, на свет появляются один-три котенка. В воспитании потомства самец участия не принимает. Всю заботу о детях берет на себя леопардесса. К моменту появления малышей ей предстоит найти уютное логово, защищенное от ветра, дождя и врагов.

«Успех работы национального парка очевиден — мы не только наблюдаем положительную динамику численности дальневосточного леопарда, регистрируя каждый год все больше котят, но и следим за формированием новых пар, — подчеркнула Екатерина Блидченко, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог МРОО «Центр «Тигр». — В сезон размножения поведение самок меняется: они чаще оставляют метки, громко вокализируют, а при встрече с самцом проявляют игривое поведение. Самцы же принимают эти «сигналы» и приходят в поиске на участок самки. Возможно, именно с этих кадров начнется история новых пятнистых жителей «Земли леопарда».

Кстати, ученым также известно, что матерью самца Leo 64M является самка Leo 23F по имени Грация. У самого леопарда имени пока нет.

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#животные #природа

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Нина Гвоздкова