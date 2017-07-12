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17июля
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сегодня, 10:33 4

Мэром Свободного хотят стать шесть человек

Мэром Свободного хотят стать шесть человек
Фото: Amurvisit.ru

В воскресенье, 16 июля, в 18 часов в избиркоме был закрыт прием заявок на участие в выборах мэра Свободного. В последний день заявился еще один человек, таким образом, на должность градоначальника претендуют уже шестеро кандидатов. Их регистрация в избиркоме завершится до 31 июля 2017 года.

В последний день в избирательную комиссию обратилась кандидат-самовыдвиженец Татьяна Хорошенко. Кроме того, в кресло мэра метит еще один самовыдвиженец – Виталий Зылёв, а также четыре кандидата от политических партий.

Областное отделение КПРФ выдвинуло Юрия Бойко, ЛДПР – Анатолия Осипова, «Справедливой России» – Сергея Кушнарева, «Единой России» – Юрия Романова.

«Пока это только выдвинутые кандидатуры, – пояснила председатель избиркома Свободного Елена Гулахсзян. – Они еще будут утверждаться. 19 июля пройдет заседание комиссии, на котором будет обсуждаться вопрос регистрации кандидатов Бойко и Осипова, поскольку они первыми сдали необходимые документы. Самовыдвиженец Зылёв уже передал подписные листы, сейчас ведется их проверка».

Кандидаты на выборы в мэры Свободного должны быть зарегистрированы не позднее 31 июля.

Просмотров всего: 468

#выборы #Свободный

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Комментарии
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  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    По секрету всему свету: хотят гораздо больше

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Хотят не хотят , а будет Романов

  • Братеев

    Братеев
    34 минуты назад

    говорят романовская колбаса из кенгурятины

  • Vlad2

    Vlad2
    9 минут назад



    Мэром Свободного хотят стать шесть человек



    Ну, шесть человек многовато будет, а вот три чела посадить в один кабинет, ессесно, на одну зарплату, было бы неплохо, в качестве эксперимента.

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