Мэром Свободного хотят стать шесть человек

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В воскресенье, 16 июля, в 18 часов в избиркоме был закрыт прием заявок на участие в выборах мэра Свободного. В последний день заявился еще один человек, таким образом, на должность градоначальника претендуют уже шестеро кандидатов. Их регистрация в избиркоме завершится до 31 июля 2017 года.

В последний день в избирательную комиссию обратилась кандидат-самовыдвиженец Татьяна Хорошенко. Кроме того, в кресло мэра метит еще один самовыдвиженец – Виталий Зылёв, а также четыре кандидата от политических партий.

Областное отделение КПРФ выдвинуло Юрия Бойко, ЛДПР – Анатолия Осипова, «Справедливой России» – Сергея Кушнарева, «Единой России» – Юрия Романова.

«Пока это только выдвинутые кандидатуры, – пояснила председатель избиркома Свободного Елена Гулахсзян. – Они еще будут утверждаться. 19 июля пройдет заседание комиссии, на котором будет обсуждаться вопрос регистрации кандидатов Бойко и Осипова, поскольку они первыми сдали необходимые документы. Самовыдвиженец Зылёв уже передал подписные листы, сейчас ведется их проверка».

Кандидаты на выборы в мэры Свободного должны быть зарегистрированы не позднее 31 июля.

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#выборы #Свободный

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Василий Кленин