ЛДПР хочет сократить рекламу по воскресным дням

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По мнению депутатов фракции ЛДПР, по воскресным дням следует ограничить количество рекламы в теле- и радиопередачах. Проект закона об этом они внесут на рассмотрение 17 июля, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы предложили дополнить статьи 14 и 15 федерального закона «О рекламе» с целью запретить прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье с 6 до 24 часов.

«К сожалению, сегодня реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и подсознательном уровнях, уже выходя за рамки коммерческих интересов и навязывая тем самым человеку систему определенных стандартов, мировоззренческих идей и представлений», – отмечается в пояснительной записке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

При этом авторы указывают, что в воскресные дни у телеэкранов гораздо чаще, чем в будни бывают дети, которые, по их мнению, «не должны быть заложниками бизнеса, желающего сбыть свою продукцию путем рекламы любой ценой».

Инициаторы ссылаются на опросы фонда «Общественное мнение», согласно которым «россияне крайне негативно относятся к рекламе на телевидении. Только 16 % опрошенных смотрят рекламные ролики со звуком, 42 % переключаются на другой канал, 28 % отвлекаются от телевизора на другие дела, 6 % во время рекламной паузы выключают звук и 2 % – выключают телевизор».

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#закон #российская власть

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Нина Гвоздкова