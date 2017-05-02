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17июля
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сегодня, 10:17 0

В Приамурье набирает популярность армейский кроссфит

В Приамурье набирает популярность армейский кроссфит
Фото: structure.mil.ru

В воинских частях Приамурья становится популярным армейский кроссфит. Его главное отличие в том, что он проводится в виде состязаний между воинскими подразделениями или военнослужащими по принципу эстафеты.

Методику подготовки по системе кроссфит адаптировали к армейской среде, доработали и внедрили в учебный процесс специалисты отдела физической подготовки объединения.

Упражнения взяты из системы силового многоборья и включают наклоны туловища, отжимания, упражнения на перекладине и работу с гирями. Имеются в армейском варианте упражнения для работы в парах и группах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Данная методика позволяет сплачивать воинские коллективы и физически всесторонне развивать военнослужащих.

Так, в гарнизонах армии проводятся чемпионаты для выявления самого подготовленного военнослужащего и подразделения объединения, что подразумевает необходимость готовности всех участников к любым нагрузкам.

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#военные #спорт

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