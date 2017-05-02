В Приамурье набирает популярность армейский кроссфит
В воинских частях Приамурья становится популярным армейский кроссфит. Его главное отличие в том, что он проводится в виде состязаний между воинскими подразделениями или военнослужащими по принципу эстафеты.
Методику подготовки по системе кроссфит адаптировали к армейской среде, доработали и внедрили в учебный процесс специалисты отдела физической подготовки объединения.
Упражнения взяты из системы силового многоборья и включают наклоны туловища, отжимания, упражнения на перекладине и работу с гирями. Имеются в армейском варианте упражнения для работы в парах и группах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Данная методика позволяет сплачивать воинские коллективы и физически всесторонне развивать военнослужащих.
Так, в гарнизонах армии проводятся чемпионаты для выявления самого подготовленного военнослужащего и подразделения объединения, что подразумевает необходимость готовности всех участников к любым нагрузкам.
Просмотров всего: 338