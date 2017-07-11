Экс-амурчанка вышла в финал конкурса «Краса России СПб»

Фото: vk.com/chrisegorova

Бывшая жительница Благовещенска Кристина Егорова стала финалисткой конкурса «Краса России СПб». Об этом сообщается на странице конкурса в социальных сетях. Финал должен пройти в Санкт-Петербурге 9 сентября.

Конкурс является отборочным туром к всероссийскому этапу «Красы России». В случае победы Кристина Егорова сможет представить Санкт-Петербург уже на этом уровне.

В Санкт-Петербурге, где сейчас живет девушка, она работает моделью и фотографом.

«Меня с детства учили делать все с максимальной отдачей. Это помогло окончить с медалью школу, а затем с красным дипломом университет, окончить модельную школу и подписать контракт с одним из лучших модельных агентств на Северо-Западе. После завершения контракта я не променяла ни диплом рекламного и PR-специалиста, ни работу в Fashion-сфере, поскольку с легкостью удается совмещать два поистине любимых дела и по сей день», – говорит Кристина Егорова.

Девушка уверена, что участие в конкурсе привнесет в ее жизнь много ярких эмоций, заставит самосовершенствоваться и подарит незабываемый опыт.

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Александр Авдеев