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NASA: на Земле грядут значительные катаклизмы из-за мощной вспышки на Солнце

NASA: на Земле грядут значительные катаклизмы из-за мощной вспышки на Солнце
Фото: iz.ru

17 июля на Солнце ожидается корональный выброс. Об этом предупредили ученые NASA, пишут «Известия». Он может вызвать на нашей планете катаклизмы — извержения вулканов, наводнения, землетрясения. Возможны проблемы с электричеством и связью.

Также в сфере влияния солнечной вспышки окажутся метеозависимые люди. У них может повыситься давление и разыграться головная боль. Специалисты рекомендуют им запастись медикаментами и не находиться долго на открытой местности.

По данным NASA, яркость Солнца увеличится на несколько процентов, и ее будет видно в течение нескольких часов.

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#космос #природа #происшествия

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