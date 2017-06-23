Благовещенску исполнилось 159 лет по старому стилю

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17 июля Благовещенск празднует 159-летие по старому стилю – до 2005 года официальной датой основания было принято считать 17 июля 1858 года, когда императорским указом поселение приобрело статус города. Сейчас же день рождения города отмечают 2 июня – в этот день в 1856 году был заложен Усть-Зейский военный пост.

2июня 1856 года на левый берег Амура неподалёку от устья Зеи прибыл военный отряд численностью около 500 солдат, которые занялись расчисткой территории, подготовкой её для размещения будущих переселенцев. Спустя два года на этом месте официально был учрежден город Благовещенск.

Какую именно дату считать точкой отсчёта, спорили больше 50 лет. Всё это время официальным днём рождения считалось 17 июля. Но о другом варианте тоже вспоминали. К примеру, в середине 50-х годов прошлого века 100-летие Благовещенска готовились отпраздновать раньше, прибавив два года. Была даже образована юбилейная комиссия, но решение не приняли, и 100-летие отпраздновали в 1958 году.

Вопрос переноса даты дня рождения Благовещенска активно обсуждали и в 2000 году. Тогда мэр областной столицы Александр Колядин – он занимал пост градоначальника с 1996 по 2004 год – выступил против этого: «Перенос даты дня основания города – это историческое невежество. По-другому не назовёшь. Потому что существует указ царя об учреждении города Благовещенска. Не переименовании, а именно учреждении. Город был учреждён. Это историческая целостность. А то, что люди пришли раньше...»

В противовес инициаторы переноса приводили доводы о том, что соседи – Хабаровск и Владивосток – считают началом своей истории первое поселение.

«17 июля, 1858 год. Этот документ связан с присвоением статуса. А фактически город-то возник раньше на два года. И мы тоже этими документами располагаем. Просто они были в архивах», – приводил доводы сторонник переноса дня рождения, предприниматель, историк Анатолий Телюк.

О том, что город немного старше, чем сказано в паспорте, заговорили при следующем градоначальнике в 2005 году. Александр Мигуля выступил за перенос, поддержали идею и горожане на общественных слушаниях. 2 июня 2006 года Благовещенск стал на 2 года старше и встретил юбилей – 150 лет.

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#жизнь #история #праздники

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Екатерина PL