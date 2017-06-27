В торговом центре Шанхая жены сдают мужей на хранение в спецкомнату: обзор прессы

Фото: ura.ru

Умерла Анн Голон, одна из авторов серии романов об Анжелике; все больше российских туристов хотят побывать на арктическом побережье; 325 миллионов евро – на такое наследство претендует внебрачная дочь Сальвадора Дали – эти и другие новости вошли в первый послеотпускной обзор ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Полный абзац

Тем, кто имеет автомобиль, будет полезна следующая информация, найденная обозревателем в еженедельнике «Тихоокеанское обозрение»: во Владивостоке сгорел легковой автомобиль. Пожарные, прибывшие на место происшествия за считанные минуты, не успели спасти имущество: машина была уничтожена огнем буквально за несколько мгновений. Девушка, которая была за рулем, успела вовремя покинуть салон иномарки. А о причинах возгорания – ни слова.

«Я пересказал эту заметку для того, чтобы вы были постоянно внимательны: мало ли», – пишет Павел Андреевич.

Вам статья

«Известия» сообщили печальную весть о том, что в Версале скончалась Анн Голон – соавтор серии романов о вымышленной красавице и авантюристке Анжелике. Писательница покинула этот мир на 96-м году жизни.

Издание напоминает, что Анн и ее супруг Серж создали тринадцать романов об Анжелике, которые моментально стали популярными и были переведены на тридцать языков мира. Наверное, и читатели помнят те времена, когда за каждый томик на черном рынке отдавали чуть ли не по ползарплаты.

Также в номере

Но хватит о печальном, в газетах есть и много тех заметок, чтение которых заставляет смотреть на окружающий мир с оптимизмом. Пусть и относительным. В тех же «Известиях» пишут о том, что в России набирает обороты экстремальный туризм. Всё больше россиян желают познакомиться с суровой реальностью арктического побережья.

Особой популярностью пользуются лыжные маршруты и прыжки с парашютом на Северный полюс. Особый шик у парашютистов заключается в том, чтобы попасть в нарисованный красный кружочек, обозначающий самую-самую середину полюса.

Напишут же такое

Далее «Панорама», рассказавшая о том, что в Китае сделали попроще жизнь мужчинам, жены которых часами выбирают покупки. В одном из торговых центров в Шанхае организовали «комнату хранения мужей». Она представляет собой ряд стеклянных будок, в них находятся компьютеры с компьютерными играми. К сожалению многих мужчин, это единственное развлечение. Нет ни бара, ни музыкального проигрывателя, ни возможности пообщаться с особами противоположного пола.

Очень интересно

На выходных Павел Савинкин более плотно знакомился с «Комсомольской правдой». Узнал, что внебрачная дочь Сальвадора Дали претендует на наследство в 325 миллионов евро. Правда, странновато, что заниматься «наследственным вопросом» она стала спустя почти 30 лет после его кончины. Может быть, зрела…

Еще есть интересное сообщение о том, что Тунгусский метеорит, оказывается, все эти более чем сто лет искали «не там». Но самое-самое, на взгляд Павла Андреевича, это статья о том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы стать богатым.

«Вы небогаты? Значит, живете не по правилам», – отмечает он.

На посошок

Напоследок «Аргументы неделi», рассказавшие о свадьбе дочери судьи из Краснодара. Тамадил на свадьбе «золотой голос России» Николай Басков, а развлекали гостей пением не менее «золотые» Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон. Возможно, были и другие звезды, но названы только эти. Обошлась свадьба в два миллиона долларов.

«И не спрашивайте меня, откуда у скромной судьи такие деньги. Просто она живет по правилам. Вот и всё», – завершает обзор его автор.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова