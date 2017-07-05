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17июля
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сегодня, 09:12 9

Амурский Роспотребнадзор признал опасными 6 родников из 8

Амурский Роспотребнадзор признал опасными 6 родников из 8
Фото: vlad.aif.ru

По результатам лабораторного исследования проб воды из 8 родников Роспотребнадзор по Амурской области признал шесть опасными для здоровья. Вода в них не соответствовала требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

Употребление такой воды может привести к возникновению и развитию водозависимых инфекционных заболеваний, например, вирусному гепатиту А, норовирусной инфекции, дизентерии, брюшному тифу, холере и другим, сообщает ведомство.

Из 18 отобранных проб воды в зонах рекреаций 15 не соответствовали требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

Из-за жары «Амурские коммунальные системы» усилили режим хлорирования питьевой воды перед ее подачей в водопроводную сеть Благовещенска. В этой связи управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует употреблять воду из водопроводной сети только после предварительного отстаивания и кипячения.

Просмотров всего: 1761

#ЖКХ #природа

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Мы знаем 6 опасных родников, но никому не скажем где они находятся.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Интересно Мухинку не прибрал-ли бизнес?

    Там ведь есть тоже родники.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Мартовская Зима

    Мы знаем 6 опасных родников, но никому не скажем где они находятся.



    Инфа платная.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    У нас всего 8 родников в области?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    paravis

    Мартовская Зима

    Мы знаем 6 опасных родников, но никому не скажем где они находятся.



    Инфа платная.



    Ну если выдать местопорложение родников, то и бизнес по продаже водичек накроется.

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    2 часа назад

    Разве не ОБЯЗАНЫ сообщить ОПАСНЫЕ для здоровья 6 родников? Зачем тогда эти пробы...?

  • КотяRа

    КотяRа
    1 час назад

    зачем вообще тогда такая новость если не указываете опасные родники?

  • Рыба

    Рыба
    1 час назад

    как зачем? чтоб вообще не ездили на родники а покупали в магазине

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Да уж, даже на сайте Роспотребнадзора нет информации об этих родниках. В чем тогда, нахрен, смысл такой работы? И зачем вообще такую "информацию" на сайте ведомства выкладывать? Что за бред?

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