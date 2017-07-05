Амурский Роспотребнадзор признал опасными 6 родников из 8

Фото: vlad.aif.ru

По результатам лабораторного исследования проб воды из 8 родников Роспотребнадзор по Амурской области признал шесть опасными для здоровья. Вода в них не соответствовала требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

Употребление такой воды может привести к возникновению и развитию водозависимых инфекционных заболеваний, например, вирусному гепатиту А, норовирусной инфекции, дизентерии, брюшному тифу, холере и другим, сообщает ведомство.

Из 18 отобранных проб воды в зонах рекреаций 15 не соответствовали требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

Из-за жары «Амурские коммунальные системы» усилили режим хлорирования питьевой воды перед ее подачей в водопроводную сеть Благовещенска. В этой связи управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует употреблять воду из водопроводной сети только после предварительного отстаивания и кипячения.

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#ЖКХ #природа

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Галя Ефимова