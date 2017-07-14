Очевидцы: в Белогорске на дороге загорелся автомобиль (видео)
В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Белогорске. Как утверждают очевидцы, автомобиль Toyota Vitz въехал в бордюр, и машина загорелась. Инцидент произошел на перекрестке улиц Кирова и Красноармейской.
Очевидцы сообщают, что водитель был нетрезв. По другой информации, машина не горела, а столкнулась на большой скорости с другим автомобилем.
Разбираться в ситуации предстоит сотрудникам Госавтоинспекции.
Видео: instagram.com/dtp_belogorsk.
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