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сегодня, 09:09 0

Очевидцы: в Белогорске на дороге загорелся автомобиль (видео)

Очевидцы: в Белогорске на дороге загорелся автомобиль (видео)

В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Белогорске. Как утверждают очевидцы, автомобиль Toyota Vitz въехал в бордюр, и машина загорелась. Инцидент произошел на перекрестке улиц Кирова и Красноармейской.

Очевидцы сообщают, что водитель был нетрезв. По другой информации, машина не горела, а столкнулась на большой скорости с другим автомобилем.

Разбираться в ситуации предстоит сотрудникам Госавтоинспекции.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk.

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#Белогорск #происшествия #транспорт

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