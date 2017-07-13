Кратковременные дожди, устойчивая жара: прогноз погоды в Амурской области на 17 июля

Фото: Swizeland-nedv.ru

17 июля, в понедельник, в Амурской области ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные дожди с грозами. Дует слабый юго-западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду. При грозе его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +26...+31 градуса, местами в дожде – до +18...+23.

В Благовещенске во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Юго-западный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. На улице будет +27...+29 градусов.

17 июля температура воды в Амуре – 25, в Зее – 23 градуса.

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Нина Гвоздкова