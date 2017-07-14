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9-летний ребенок пострадал в ДТП в Благовещенске при столкновении «тойоты» и «мазды»

9-летний ребенок пострадал в ДТП в Благовещенске при столкновении «тойоты» и «мазды»
Фото: avtogarazh.net

16 июля в Благовещенске в результате ДТП травмы получил 9-летний ребенок. Авария произошла в 15:05 в районе дома № 146 на улице Заводской.

Водитель Toyota Allion не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Mazda Demio, который двигался впереди, и совершил с ним столкновение. В результате происшествия 9-летний пассажир автомобиля Mazda Demio получил травмы, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Благовещенску. В момент ДТП ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности с адаптером.

С января по июнь 2017 года на территории Благовещенска произошло 86 ДТП, в которых пострадали пассажиры, при этом в 18 случаях аварии произошли с участием детей. В двух случаях водители нарушили правила перевозки детей и были привлечены к административной ответственности.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Жёсткое??? Нет??? ДТП

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