9-летний ребенок пострадал в ДТП в Благовещенске при столкновении «тойоты» и «мазды»

Фото: avtogarazh.net

16 июля в Благовещенске в результате ДТП травмы получил 9-летний ребенок. Авария произошла в 15:05 в районе дома № 146 на улице Заводской.

Водитель Toyota Allion не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Mazda Demio, который двигался впереди, и совершил с ним столкновение. В результате происшествия 9-летний пассажир автомобиля Mazda Demio получил травмы, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Благовещенску. В момент ДТП ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности с адаптером.

С января по июнь 2017 года на территории Благовещенска произошло 86 ДТП, в которых пострадали пассажиры, при этом в 18 случаях аварии произошли с участием детей. В двух случаях водители нарушили правила перевозки детей и были привлечены к административной ответственности.

Просмотров всего: 450

#происшествия

распечатать

Галя Ефимова