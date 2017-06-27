В России могут запретить продавать спиртное в выходные

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В Минздраве обсуждают предложение о запрете продажи спиртного в выходные. Такое положение содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения. С этим предложением выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава, сообщают «Известия».

Ученые считают, что шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно. У местных властей есть право ограничивать места и время продаж алкоголя, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток. «Отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни», – указано в проекте.

«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но, как это решение будет реализовано, Минздрав решает совместно с другими ведомствами», – сказали в пресс-службе, добавив, что план реализации Стратегии находится в разработке.

Производители алкоголя считают, что такая мера приведет к активизации торговли нелегальной продукцией, что, в свою очередь, может усугубить проблемы, которые призваны решить данная инициатива. В Российской ассоциации экспертов рынка ритейла точку зрения торговцев поддержали и добавили, что потребление алкоголя на выходных выше, чем в рабочие дни, и вряд ли кто-то захочет закупать алкоголь впрок в будни.

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#здоровье #российская власть #торговля

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Нино Кохреидзе