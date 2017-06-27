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17июля
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сегодня, 08:22 14

В России могут запретить продавать спиртное в выходные

В России могут запретить продавать спиртное в выходные
Фото: iz.ru

В Минздраве обсуждают предложение о запрете продажи спиртного в выходные. Такое положение содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения. С этим предложением выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава, сообщают «Известия».

Ученые считают, что шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно. У местных властей есть право ограничивать места и время продаж алкоголя, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток. «Отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни», – указано в проекте.

«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но, как это решение будет реализовано, Минздрав решает совместно с другими ведомствами», – сказали в пресс-службе, добавив, что план реализации Стратегии находится в разработке.

Производители алкоголя считают, что такая мера приведет к активизации торговли нелегальной продукцией, что, в свою очередь, может усугубить проблемы, которые призваны решить данная инициатива. В Российской ассоциации экспертов рынка ритейла точку зрения торговцев поддержали и добавили, что потребление алкоголя на выходных выше, чем в рабочие дни, и вряд ли кто-то захочет закупать алкоголь впрок в будни.

Просмотров всего: 978

#здоровье #российская власть #торговля

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    3 часа назад

    Идиотизм зашкаливает.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    3 часа назад

    Совсем уже у Едра крышу срывает,напоминает закат СССР в эпоху плешиво-пятнистого с его сухим законом..

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    Да похерили бы уже совсем алкогольную отрасль - чё уж там.

    Вред бухла доказан? Даказан!!! - в помойку.

    Вред сигарет доказан? Доказан - в помойку!

    Вред нерабочих пенсионеров на бюджет доказан? На мясокомбинат!

  • 55

    55
    3 часа назад

    Едросня наверное так запилась, что уже не знает, каким образом себя остановить.

  • paravis

    paravis
    3 часа назад



    Производители алкоголя считают, что такая

    мера приведет к активизации торговли нелегальной продукцией



    Правильно думают.

    Куплю самогонный аппарат, благо их сейчас много в свободной продаже на любой вкус и цвет.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    И пофиг!

    Я уже так привык к дебильным ограничениям продажи алкоголя, что держу дома запас, который помогает "продержаться" во время "сухих" дней.

  • просто Григорий

    просто Григорий
    2 часа назад

    Предлагаю запретить предлагать глупые идеи депутатами Государственной Думы.

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    1 час назад

    Очередная чушь избранников народа, страна бездарных правителей. До играетесь, Аврора ещё раз выстрелит и тогда будет плохо. Доходы населения падают, Медицина в жопе. Когда всё это будет у народа, они и сами перестанут снимать стрес спиртным.

  • Сыроежка

    Сыроежка
    1 час назад

    хорошая идея.

  • full

    full
    1 час назад

    Сыроежка

    хорошая идея.



    Замечательная идея. Главное, чтобы не тайное голосование по ней было.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Знаете это очень напоминает нашего губера типа "..работа идет...не пылите в окопе...".

    Так Козлов - есть их порождение

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Надо еще запретить продажу и употребление сигарет, табака и т.п. ....... вообще!!!

  • OT

    OT
    58 минут назад

    Бомж_ик

    Надо еще запретить продажу и употребление сигарет, табака и т.п. ....... вообще!!!



    Ага чик и нет. Чирик и все исчезло.

    А в место чик заменят пшик. А потом и чирикнутся.

  • Ян80

    Ян80
    41 минута назад

    Граждане! Употребляйте спиртные напитки в рабочие дни!

    Видимо так следует понимать эту инициативу.

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