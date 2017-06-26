«Порог входа» в ТОР хотят сделать нулевым

ТОРы Дальнего Востока открыты для всех, кто готов вкладывать инвестиции. Так заявил министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Треть резидентов ТОР сегодня – представители малого и среднего бизнеса.

«Сегодня резидентами становятся индивидуальные предприниматели. Есть проекты на 4-5 миллионов рублей. Сейчас таких проектов десятки. Хорошо, что такая тенденция развивается. Пусть их будет сотни. Важно подчеркнуть, что новые инструменты развития – это и про малый бизнес тоже. Он сегодня использует эти механизмы, даже включая микробизнес. Порог резидентста в ТОР номинальный – 500 тысяч рублей. Более того, сейчас мы хотим внести поправку в закон, упразднить его, чтобы его не было вообще», – сказал в интервью телеканалу РБК министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Преимущества ведения бизнеса в ТОР обсудят на третьем Восточном экономическом форуме 6-7 сентября во Владивостоке. По мнению главы Минвостокразвития России, важно, чтобы резиденты сами делились своими историями успеха.

«На Петербургском экономическом форуме у нас была сессия по Дальнему Востоку. Мы попросили девять инвесторов сесть в президиум, а чиновников – в зал. Не типично. И каждый из инвесторов рассказал о своем проекте: во что он вкладывает, как его реализует, что ему дали ТОРы и Свободный порт или инфраструктурная поддержка. Инвесторы об этом говорили, и о том, что эти проекты годами на запускались, а теперь они стартовали, и инвесторы запускают новые производства. В конце, когда меня попросили подвести итог, то он был очень короткий: перед вами сидит 1 триллион рублей инвестиций на Дальний Восток – люди, которые приняли инвестиционное решение на эту сумму, и уже либо вкладываются, либо новые предприятия уже запускают. Это, на мой взгляд, самое лучшее и убедительное доказательство "работает – не работает"»: практика, реальная востребованность и в результате экономический эффект», – рассказал министр.

Свое участие в Восточном экономическом форуме подтвердили лидеры двух зарубежных стран. Делегацию Республики Корея возглавит глава государства Мун Чжэ Ин, а главой японской делегации станет премьер Японии Синдзо Абэ.

Ожидается, что число участников ВЭФ-2017 превысит показатели прошлого года, когда на Форум прибыло 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.

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#Дальний Восток #производство #экономика

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Нино Кохреидзе