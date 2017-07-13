Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: студия «Ералаш» и транспортная недоступность сел

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» интервью с Борисом Грачевским, художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш». Татьяна Удалова расспросит гостя студии том, что ищет «Ералаш» в Благовещенске и как слагается киножурнал сегодня. Ведущие утреннего «Эха» – Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске» программа «Я так думаю!». Роман Аксёнов, уроженец поселка Ивановский Мазановского района Амурской области, о недоступности земляков к благам цивилизации. Дневной эфир проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 26

#СМИ

распечатать

Нино Кохреидзе