Умер Шариков – актер Владимир Толоконников

Артист Владимир Толоконников – знаменитый Полиграф Шариков – скончался в Москве 15 июля. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили друзья семьи актера Ему было 74 года.

«Накануне он хорошо себя чувствовал … А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия», — пояснили собеседники агентства.

Информацию о смерти артиста подтвердил и представитель театра Лермонтова в Алма-Ате. «Владимир Алексеевич скончался сегодня (15 июля) ночью в Москве», — сообщила представительница театра, которой написал сын актера.

Похороны Толоконникова, как добавил друг семьи артиста, состоятся на Троекуровском кладбище в столице. Отпевание, по данным «Интерфакса», пройдет в Сретенском монастыре.

По данным директора актерского агентства «Маяк» и агента Толоконникова Риты Ленских, вероятной причиной смерти артиста стала остановка сердца, пишет РБК.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино. Он родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Спустя 30 лет, в 1973 году, артист окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.

Одной из первых его работ в кино стало участие в ленте «Последний переход» режиссера Амангельды Тажбаева в 1981 году. Всего же за свою карьеру Толоконников снялся в более чем 60 кинокартинах и сериалах. Однако наибольшую известность ему принесла роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко по одноименной повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». На экраны картина вышла в 1988 году.

После этого Толоконников в 1989 году сыграл одну из главных ролей в фильме Юрия Елхова «Кошкодав Сильвер», а затем, в 1990 году, был приглашен на роль Филомеева в ленте Николая Досталя «Облако-рай».

Помимо этого, зрителям Толоконников известен по фильму «Хоттабыч» Петра Точилина (2006 год). В нем артист воплотил на экране образ волшебного старика, который столкнулся с современной интернет-культурой. За эту роль в 2007 году Толоконников получил кинонаграду MTV-2007. Артиста эксперты тогда отметили в номинации «Лучшая комедийная роль».

Фото: www.rbc.ru, facebook.com

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Нина Гвоздкова