Юные благовещенцы узнали, как попасть в «Ералаш» (фото)

В воскресенье, 16 июля, в Grand Arena Ostrova руководитель «Ералаша» Борис Грачевский собрал несколько сотен юных благовещенцев, чтобы рассказать им об открытии новой детской студии в Благовещенске – первой на Дальнем Востоке. Здесь же прошла запись желающих.

Идея создания студии «Ералаша» в Благовещенске зародилась после XIV фестиваля «Амурская осень». Борису Грачевскому, который побывал на кинофестивале, позвонил губернатор Амурской области Александр Козлов и предложил открыть в Благовещенске настоящую студию «Ералаша».

Кстати, Александр Козлов также присутствовал на встрече в Grand Arena.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», «Экспресс-студия» детского юмористического киножурнала «Ералаш» начнет работу в Благовещенске в середине сентября. В течение месяца детей города будут учить, как нужно делать кино. С ребятами снимут несколько коротких серий, среди которых на областном конкурсе отберут лучшие.

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Василий Кленин