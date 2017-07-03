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16июля
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сегодня, 19:22 3

«СКА–Хабаровск» начал турнир в премьер-лиге с поражения «Зениту»

«СКА–Хабаровск» начал турнир в премьер-лиге с поражения «Зениту»
Фото: Search News

Поражением закончился первый матч футбольного клуба «СКА–Хабаровск» в РПФЛ. Хабаровская команда впервые попала в премьер-лигу и в первом же матче ему достался «Зенит» из Санкт-Петербурга». Матч, который питерцы играли в гостях, тем не менее завершился со счетом 0:2, сообщает «Чемпионат.com».

В Хабаровск в гости к почти полностью российско-украинской по составу команде приехал клуб, в составе которого были футболисты из Бразилии, Португалии, Италии, Аргентины, Сербии, Черногории. Во главе с итальянским тренером Роберто Манчини, пришедшим в «Зенит» в мае 2017 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в матче в составе судейской бригады резервным судьей был благовещенец Антон Анопа.

В первом тайме команды так и не сумели открыть счет. «Зенит» владел инициативой практически всё время, но голевых моментов больше было у СКА.

После перерыва ситуация изменилась почти сразу. На 52 минуте Далер Кузяев получил мяч перед чужой штрафной и пробил в левый нижний угол. Еще через полчаса – на 81 минуте – удвоил счет Александр Кокорин. После атаки Олега Шатова, который пробил по воротам. Здесь к атаке подключился Александр Кокорин, который забил мяч практически с одного метра.

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#спорт #футбол

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    43 минуты назад

    супер-достойная игра хабаровчан!

  • vitl33

    vitl33
    33 минуты назад

    Да молодцы! Не по игре счёт!

  • sok5074

    sok5074
    15 минут назад

    да зенит то отскочил...игра хабаровчан смотрелась интересней...молодцы ребята

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