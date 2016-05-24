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Александр Мережко одолел корейского соперника на международном турнире

Александр Мережко одолел корейского соперника на международном турнире

На международном турнире Road FC благовещенский представитель федерации современного панкратиона Александр Мережко выиграл рейтинговый бой с представителем Южной Кореи Джинг Ду-Джи. Поединок он завершил удушающим приемом уже в первом раунде, сообщает «Восток-медиа».

Александр Мережко – неоднократный чемпион Дальнего Востока. В 2017 году он оказался первым благовещенцем, который стал чемпионом России по современному панкратиону. Этот титул он завоевал в Хабаровске на Кубке мэра.

«Были предварительные переговоры с организаторами турнира, они сказали, что если Александр выиграет, то его подпишут в Road FC. Поэтому можно говорить, что скоро с ним подпишут контракт», — отметил президент Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков.

Также на турнире Road FC выступал давний соперник Александра – хабаровчанин Эльнур Агаев. Он вошел в клетку с бойцом из Бразилии Ронисом Торресом. Оба спортсмена бодро начали бой, однако, когда хабаровчанин попытался сделать лоу-кик, бразилец схватил его за ногу и перевёл поединок в партер. Попытки вырваться оказались неудачными, и на второй минуте 42-й секунде первого раунда Ронис Торрес завершил встречу болевым приемом на руку.

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#спорт

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