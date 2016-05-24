Александр Мережко одолел корейского соперника на международном турнире

На международном турнире Road FC благовещенский представитель федерации современного панкратиона Александр Мережко выиграл рейтинговый бой с представителем Южной Кореи Джинг Ду-Джи. Поединок он завершил удушающим приемом уже в первом раунде, сообщает «Восток-медиа».

Александр Мережко – неоднократный чемпион Дальнего Востока. В 2017 году он оказался первым благовещенцем, который стал чемпионом России по современному панкратиону. Этот титул он завоевал в Хабаровске на Кубке мэра.

«Были предварительные переговоры с организаторами турнира, они сказали, что если Александр выиграет, то его подпишут в Road FC. Поэтому можно говорить, что скоро с ним подпишут контракт», — отметил президент Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков.

Также на турнире Road FC выступал давний соперник Александра – хабаровчанин Эльнур Агаев. Он вошел в клетку с бойцом из Бразилии Ронисом Торресом. Оба спортсмена бодро начали бой, однако, когда хабаровчанин попытался сделать лоу-кик, бразилец схватил его за ногу и перевёл поединок в партер. Попытки вырваться оказались неудачными, и на второй минуте 42-й секунде первого раунда Ронис Торрес завершил встречу болевым приемом на руку.

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Василий Кленин