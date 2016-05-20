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Триста россиян и китайцев пересекли границу на реке Амур вплавь (фото)

Триста россиян и китайцев пересекли границу на реке Амур вплавь (фото)

В воскресенье, 16 июля, между Благовещенском и Хэйхэ прошел традиционный заплыв «Дружба» через Амур. В 2017 году он прошел уже в 15 раз, первый раз российские и китайские пловцы пересекли вплавь пограничную реку в 2001 году. В этом году с российского берег участников заплыва пришли проводить амурский губернатор, мэр Благовещенска и областной министр спорта.

Старт заплыва на российского стороне находился в районе улицы Мухина. С левого берега Амура стартовало сто человек. Причем, среди них были не только амурчане, но и гости из Хабаровского и Приморского краев, республики Саха (Якутии), Ростова-на-Дону, Тюмени и Москвы. Среди пловцов можно было заметить Валерия Вощевоза, начальника городского спортуправления Дмитрия Кутеку, известного пловца Александра Брылина.

«Пересечение государственной границы вплавь в рамках спортивного мероприятия давно уже стало доброй традицией укрепления дружеских отношений между двумя территориями наших стран, между народами России и Китая. Мы постараемся сделать всё, чтобы в будущем участие в заплыве смогли принять все, кто подал заявки», – сказал губернатор области Александр Козлов.

Когда российская команда, сопровождаемая катерами со спасателями удалилась к противоположному берегу – к китайской стороны начали приближаться пловцы из КНР.

Их оказалось вдвое больше – 200 человек. В Китае 16 июля отмечается День воды. Именно поэтому заплыв «Дружба» вот уже много лет проводится именно в этот день, невзирая на то, выпадает он на выходные или нет.

Прибывших иностранных пловцов встретили с хлебом солью, а министр спорта Юрий Кретов вручил гостям кубки, вымпелы и медали в память об участии в заплыве.

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#Китай #праздники #спорт

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