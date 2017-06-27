Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:56 1

Полумарафон «Бег к мечте» в Благовещенске собрал более трехсот бегунов (фото)

Полумарафон «Бег к мечте» в Благовещенске собрал более трехсот бегунов (фото)

В воскресенье, 16 июля, в Благовещенске стартовал массовый забег «Первопроходцы-Марафонцы. Бег к мечте». В нем приняли участие более трехсот участников не только из России, но и ряда других стран: Китая, Шри-Ланки. Они бежали на разные дистанции: 5, 10 и 21,1 километра. Именно по последней дистанции забег называют полумарафоном.

Полумарафон проводится в память об освоении Приамурья в середине XIX века. Именно поэтому он проходил по историческим местам Благовещенска: Триумфальная арка, краеведческий музей и так далее. А старт забегу был дан возле памятника, установленного на площади Ленина в честь подписания Айгуньского договора. Первый забег начался в 8:30, и его дистанция была весьма символической – 1 858 метров. В нем могли принять участие все желающие, даже те, кто не заявлялся заранее.

После прошли забеги на более длинные дистанции. Бежали все: и дети младшего школьного возраста, и пожилые люди. Примерно каждый третий из них заявился на самую большую дистанцию – 21,1 километра.

Для проведения «Бега к мечте» до 12:30 были перекрыты часть улиц Ленина и Краснофлотской – историческая часть города.

Спортивное мероприятие совместили с развлекательными: возле исторических мест Благовещенска работали интерактивные площадки на тему истории и культуры нашего города. Они расположились у краеведческого музея, Триумфальной арки, бывшего здания главпочтамта, маяка, а также в переулке Релочном.

Просмотров всего: 342

#память #спорт

распечатать

Фотогалерея
+95
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 1

Благовещенский дрифтер стал четвертым на соревнованиях в Хабаровске
Спорт 1

Сборная Благовещенска по хоккею едет на международный турнир в Цицикар
Общество

В Липецке открылась школа имени Олега Пешкова, служившего в Приамурье
Спорт 1

В Благовещенске соревновались в манежной езде и адаптивном конном спорте