Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:27 1

Благовещенский дрифтер стал четвертым на соревнованиях в Хабаровске

Благовещенский дрифтер стал четвертым на соревнованиях в Хабаровске
Фото: vostokmedia.com

Благовещенский дрифтер Иван Канищев стал четвертым на квалификации IV этапа РДС-Восток, который проходил в Хабаровске. На этот раз он был единственным, кто представлял Амурскую область на соревнованиях по дрифту. Первый этап РДС–Восток, кстати, выиграл опытный благовещенский спортсмен Макар Черныш. Однако на втором этапе, при прохождении дистанции, он попал в аварию.

Квалификацию четвертого этапа выиграл спортсмен из Владивостока – Константин Авшаров. На втором месте оказался хабаровчанин Евгений Солоненко. На третьем месте ещё один владивостокский пилот – Константин Горчаков, сообщает «Восток-Медиа».

Просмотров всего: 223

#спорт #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 1

Полумарафон «Бег к мечте» в Благовещенске собрал более трехсот бегунов (фото)
Спорт 1

Сборная Благовещенска по хоккею едет на международный турнир в Цицикар
Общество 5

Авиарейсы между Благовещенском и Москвой 16 июля задержатся на 5 часов
Общество 1

Cвoбoднeнcкий paйoн получил сертификат на автомобиль скорой помощи