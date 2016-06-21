Благовещенский дрифтер стал четвертым на соревнованиях в Хабаровске

Фото: vostokmedia.com

Благовещенский дрифтер Иван Канищев стал четвертым на квалификации IV этапа РДС-Восток, который проходил в Хабаровске. На этот раз он был единственным, кто представлял Амурскую область на соревнованиях по дрифту. Первый этап РДС–Восток, кстати, выиграл опытный благовещенский спортсмен Макар Черныш. Однако на втором этапе, при прохождении дистанции, он попал в аварию.

Квалификацию четвертого этапа выиграл спортсмен из Владивостока – Константин Авшаров. На втором месте оказался хабаровчанин Евгений Солоненко. На третьем месте ещё один владивостокский пилот – Константин Горчаков, сообщает «Восток-Медиа».

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Василий Кленин