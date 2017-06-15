Дефицит бюджета России составил 1,2 % ВВП

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Минфин обнародовал предварительные оценки исполнения федерального бюджета в России с января по июнь. По данным ведомства, дефицит бюджета за шесть месяцев сократился в 3,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 489 миллиардов рублей, или 1,2 % ВВП, сообщает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что с января по май дефицит бюджета сократился в 2,6 раза – до 564 миллиардов рублей, или 1,7 % ВВП.

«Известия» дополняют, что доходы федерального бюджета за январь–июнь 2017 года составили 52,8 % к предыдущему объему доходов согласно закону о бюджете на 2017 год и на 2018–2019 годы, или 7,12 триллиона рублей.

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#экономика

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Василий Кленин