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В понедельник часть микрорайона Благовещенска останется без горячей воды

В понедельник часть микрорайона Благовещенска останется без горячей воды
Фото: vao.mos.ru

В понедельник, 17 июля, в 8:00 будет прекращена подача горячей воды в районах плодопитомника, комбината «Тепличный», молочного комбината, погранотряда, микрорайона Солнечный, АНК, а также в жилых домах между улицами Тепличной и Василенко от Игнатьевского шоссе до «Тепличного», жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК.

Возобновят подачу горячей воды 28 июля в 20:00.

Кроме того, под длительные отключения попадут дома по адресам: улица Василенко, 3/1, Василенко, 3/3. Её вернут только 19 августа 2017 года.

С 17 июля специалисты Благовещенской ТЭЦ приступают к реконструкции участка тепломагистрали № 4 СХПК «Тепличный». Специалисты произведут замену трубопроводов с увеличением диаметра с 600 на 800 миллиметров, заменят строительные конструкции и поднимут участок тепломагистрали на более высокую отметку. Также здесь проведут плановый текущий ремонт.

Программа по реконструкции магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ начата в 2013 году. За это время энергетики обновили порядка 2 850 метров трубопроводов на семи участках магистральных тепловых сетей Благовещенска, сообщает пресс-служба ДГК.

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#ЖКХ #происшествия

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