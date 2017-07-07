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16июля
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сегодня, 10:09 0

Сборная Благовещенска по хоккею едет на международный турнир в Цицикар

Сборная Благовещенска по хоккею едет на международный турнир в Цицикар

С 18 по 22 июля в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян пройдет II международный хоккейный турнир любительских команд (40+). Среди шести команд участие в нем примет сборная Благовещенска. За победу ей предстоит бороться еще с пятью командами из Харбина, Цицикара, Хабаровска.

Сборную областного центра Приамурья будут представлять хоккеисты городских команд: чемпион области «Темп», «Барс», «Авторитет» и «Русич». В прошлом году благовещенцы заняли на этих соревнованиях второе место, уступив только команде Харбина.

Международный хоккейный турнир любителей проводится по инициативе китайской стороны. Однако в недалеком будущем соревнования такого формата, возможно, пройдут и на российском Дальнем Востоке, сообщает сайт областного минспорта.

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#Китай #спорт

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