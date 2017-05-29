Власти намерены втрое сократить отток населения с Дальнего Востока

Правительство РФ приняло концепцию демографической политики региона, в которой предложены конкретные меры по привлечению жителей и повышению рождаемости. Таким образом, власти намерены в три раза сократить число людей, уезжающих с Дальнего Востока в другие регионы страны, к 2018 году, сообщает ТАСС. В Приамурье предполагают привлечь 100 тысяч человек.

По данным Росстата, в 2014 году регион покинуло более 265 тыс. человек, что сопоставимо с населением Калмыкии. Как сообщало ИА «Амур.инфо», за 2016 год из Амурской области уехало около четырех тысяч человек.

«К 2018 году миграционный отток планируется сократить в три раза по сравнению с 2014 годом, в том числе за счет создания новых рабочих мест, и выйти на положительный миграционный прирост населения к 2021 году», – рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

По данным Минвостокразвития, за десять лет, с 1991 по 2000 годы, численность населения ДФО сократилась на 1,2 миллиона человек. К 1991 году на Дальнем Востоке жили 8,06 миллиона, что является историческим максимумом. Сейчас в макрорегионе проживают около 6,2 миллиона.

«Значительное сокращение произошло в основном за счет миграции в центральные и западные регионы страны. Прежде всего, это связано со снижением экономической активности на Дальнем Востоке: с 1990-х годов здесь закрывались предприятия. В последние годы благодаря принятым на федеральном и региональном уровне мерам темпы миграционного оттока сократились в разы», – пояснил Качаев.

Замминистра добавил, что в регионе «относительно низкое качество жизни, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры и уровня организации труда». В ДФО есть проблемы с работой, жильем и качественным образованием. Всё это провоцирует миграцию с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Отток населения особенно заметен в некоторых регионах. По данным Росстата, из Приморского края в 2016 году уехало более 80 тысяч человек. Численность населения падает в семи из девяти регионов ДФО. Положительная динамика заметна только в Якутии и на Сахалине.

Качаев отметил, что создание новых рабочих мест поможет не только остановить отток, но и привлечь людей на Дальний Восток. По его словам, к 2025 году планируется привлечь на предприятия ДФО до 300 тысяч новых сотрудников. Часть из них сможет переехать в округ по программе Минтруда по стимулированию трудовой мобильности. Программа предлагает специалистам финансовую поддержку при переезде в определенные регионы страны, в том числе и на Дальний Восток.

Проекты, которые помогут привлечь людей из других регионов, реализуются уже сейчас. Например, развитие космодрома Восточный, наукограда Циолковский и других крупных предприятий позволит привлечь в Амурскую область до 100 тысяч новых жителей.

Молодые люди уезжают с Дальнего Востока, так как не имеют возможности поступить в хорошие вузы, поэтому в концепции демографической политики особое внимание уделяется образованию. Как отметил Качаев, сейчас молодежь уезжает за качественным образованием в вузы средней полосы России, и уже не возвращается на Дальний Восток.

Замминистра добавил, что регионы Дальнего Востока различаются по уровню рождаемости, смертности и миграции, поэтому для каждого из них нужны индивидуальные меры по улучшению демографической ситуации. Например, в Магаданской области и Приморском крае вопрос рождаемости стоит остро: ее уровень здесь ниже общероссийского. Для повышения этого показателя местные власти будут повышать доступность жилья, развивать инфраструктуру, вводить субсидии и льготы. В частности, молодым семьям предоставят специальные условия по ипотеке.

Будет пересмотрена система пособий и льгот. Например, в Хабаровском крае разрабатывается новый механизм субсидирования жилья для многодетных семей - на сегодняшний день в регионе их 14 тысяч. Предполагается, что размер господдержки из краевого бюджета может составить 10 % от расчетной стоимости жилья. Семьи с детьми смогут получать 30-типроцентную компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, бесплатные лекарства для детей в возрасте до шести лет, ежемесячные денежные выплаты и бесплатные путевки в детские санатории и лагеря.

В Якутии уровень рождаемости один из самых высоких в стране, и главная задача – сохранить его. Для этого в республике будет проводиться проверка репродуктивного здоровья молодежи.

Важная часть программы по повышению миграционной привлекательности ДФО – закон о «дальневосточном гектаре». Согласно документу, каждый гражданин России имеет право безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке. На полученном участке можно жить, заниматься хозяйственной деятельностью или вести бизнес.

По данным пресс-службы Минвостокразвития, с начала действия программы на получение «дальневосточного гектара» заявки подали более 95 тысяч граждан со всех регионов России, из них более 22 тысячи уже получили землю. По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, до конца 2017 года будет принято около 150 тысяч заявлений на получение гектара, и оформлено не менее 50 тысяч участков.

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#Дальний Восток #российская власть #экономика

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Василий Кленин