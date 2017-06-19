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15июля
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сегодня, 19:50 0

Авиарейсы между Благовещенском и Москвой 16 июля задержатся на 5 часов

Авиарейсы между Благовещенском и Москвой 16 июля задержатся на 5 часов
Фото: mirpozitiva.ru

В воскресенье, 16 июля, авиарейсы Москва – Благовещенск и в обратном направлении будут задержаны более чем на 5 часов. Данные рейсы выполняет авиакомпания «Икар».

Рейс № 301 Москва – Благовещенск должен был прибыть 16 июля в 09:30, теперь же его ожидают в 15:00. Обратный рейс, № 302 Благовещенск – Москва, должен был вылететь 16 июля в 11:40, теперь это должно произойти в 17:00.

В справочной благовещенского аэропорта ИА «Амур.инфо» причину 5-часовой задержки рейсов уточнить не смогли.

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#транспорт

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